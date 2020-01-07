广图打造“口袋里的图书馆” 2月起在线注册范围将扩至所有在穗人口

2020年2月起，广州数字图书馆的在线注册范围将从广州户籍人口扩大到所有在广州的人口。

南方网讯 （记者/杨智明）记者从广州图书馆2020年媒体交流会上获悉，截止2019年底，广州图书馆(包括广州图书馆的通借通还分馆16个)全年接待公众访问量达917.5万人次，其中新馆接待访问798.4万人次，平均每天有2.5万人次到馆，继续保持国内公共图书馆领先位置。同时，广州图书馆的实体馆藏资源总量也累计达到1026万册(件)，馆藏总量突破千万，标志着作为一家城市图书馆，广州图书馆已经迈入大型公共图书馆前列。

据了解，2020年，广州图书馆将继续“口袋里的图书馆” ，重点发力“数字阅读”。谈及打造数字图书馆服务工作，方家忠馆长表示，广泛推动与各相关主体合作，通过关联电子政务、社交媒体、行业网络平台等多种路径，推广数字资源、多元阅读等多种手段，利用广州读书月等多种机遇，提升网络注册读者率和数字图书馆服务覆盖率。

实体馆藏首超千万册(件)

据了解，2012年位于珠江新城的新馆开放时，广州图书馆的实体馆藏总量为526万册(件)，截止2019年底，这一数字达到了1026万册(件)，即7年间增长了近1倍。实体馆藏文献品种达到223.5万种，并形成了地方文献、历史文献、家谱文献、名人专藏、多元文化等馆藏特色。

广州图书馆目前总共与12家国外城市公共图书馆缔结了友好城市图书馆关系，2019年广州图书馆接收了日本福冈综合图书馆等9家机构的赠书1300多册，其中新增意大利语种文献273册。目前，该馆共有英语、日语、韩语、法语、俄语、德语、西班牙语、意大利语、阿拉伯语、泰语、越南语、葡萄牙语等12种外文文献，该馆位于北8楼的多元文化馆总共设立了14个国家专区，南6楼设立了语言学习馆，公众均可在此借阅这些外文文献。

该馆同时提供丰富的电子文献、数字资源与服务保障。包括电子图书100万种+，期刊8793种+，报纸643种+，博硕士论文626万篇+，期刊论文5500万篇+，另有报告、会议论文、试卷等617万篇，视频时长4万小时，音频时长14万小时，有声读物6.1万小时。

馆藏总量增长的同时，广州图书馆的借阅量也保持稳定上升，2019年全年外借文献达到1169.7万册次，外借人次达到239.1万人次，分别比去年同比增长5.5%和6.1%。截止2019年，广州图书馆总共有持证读者176.9万人，共有211.5万人次参加了在广州图书馆举办的4360场阅读推广及文化活动。

在线注册将实现服务人口全覆盖 填平数字鸿沟

2019年，广州图书馆加强数字资源文化服务保障，增加了省总工会APP、支付宝借阅宝、微信小程序“广图+”、微信公众号广佛通激活等多种在线办证渠道，并开通了支付宝逾期费支付功能，便利各类人群使用广州图书馆的数字资源及服务。

同时，该馆还自主开发了“广州公共图书馆局域网共享数字资源”网页，聚合商业、自建、试用、开放获取等不同类型的80个数据库供读者集中使用，一站式提供全民公共文化保障。

2019年，广州数字图书馆的网站访问量达14742.1万次，同比增长20.2%;数字资源下载、浏览量9831.6万篇、册次，同比增长36.2%。数字资源服务成为广州图书馆新的服务效益增长点。

2020年2月起，广州数字图书馆的在线注册范围将从广州户籍人口扩大到所有在广州的人口，即只要手机显示定位在广州的所有人皆可以注册成为广州图书馆的读者，使用读者证号码即可以使用广州数字图书馆、广州图书馆APP、广州图书馆微信公众号等所有数字资源平台上的一切资源及服务，力争最大范围地实现数字化公共文化服务资源保障。