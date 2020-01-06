平凡世界中的奋斗者——作家路遥

从小，写作就是路遥的梦想。

前几年，电视剧《平凡的世界》的播出掀起了一片热潮。即便30多年后的今天，原著小说的阅读量也依然遥遥领先。

作家路遥的雕像

路遥是一位出生在陕北农村的孩子。与当时的青年人一样，路遥坚信“要改变命运，只有通过努力”。不论是从成名作《人生》里，还是《平凡的世界》中，他都关注着个体对生命追求的问题。

1981年，处于青年时期的路遥用了21个昼夜完成的小说作品《人生》。经历过数次退稿后，书稿最终于《收获》上刊登。一经刊登，小说《人生》便立即引起了读者的强烈反响和共鸣，并获得第二届全国中篇优秀小说奖。路遥也凭着《人生》踏入文坛。

在这部小说里，路遥刻画了一个性格倔强，心高气傲的年轻人形象，高加林是八十年代优秀青年代表，他渴望凭借个人能力改变面朝黄土背朝天的农民身份。然而，因高考落榜，只能在陕北农村拎着锄头，干农活。他不甘于此，一直为在城市实现自我价值而努力。

在成名的日子里，路遥收获了鲜花与掌声。然而，他却希望耳边的喧嚣尽快结束，他说：“小说《人生》发表后，我的生活完全乱了套”。他渴望重回安静的创作状态。虽然路遥陆陆续续地发表一些作品，仍试图挖掘当代青年所面临的人生境况，所作出的人生抉择，可这些作品发表后，竟无声无息。评论界也开始出现质疑的声音：路遥的小说再也超越不了《人生》了。

《课间十分钟》第二季

从小，写作就是路遥的梦想。“这一生如果要写一本自己感到规模最大的书，或者干一生中最重要的一件事，那一定要是在40岁之前。”1985年，路遥忘掉奖项，忘掉荣誉，忘掉鲜花和红地毯，忘掉 《人生》的光环，走进《平凡的世界》里。他准备着生命中最重要的一次长征。

在动笔前，路遥花费了近三年的时间做准备。他精读文学名著，泛读杂书，查阅各种报纸。他还回到故乡，体验农村、城镇的变化。创作期间，路遥会定下每天的任务量，完不成就不休息。有一次，路遥的朋友看望他，看见的是“写字台上横七竖八放着十几支圆珠笔，一只大号烟灰缸已满得冒了尖;两百八十个格的稿纸歪歪扭扭摞了有二尺高。”而路遥仍伏在案桌上书写着。

1986年末，第一部《平凡的世界》于文联出版社发表，虽备受争议，不被看好，但路遥并未因此放下手中的笔。经历了六年的努力，路遥终究完成了这部百万字的长篇小说——《平凡的世界》，并获得第三届矛盾文学奖。

一个真实的路遥是什么样的人?他所追求的理想是什么? 深圳卫视《课间十分钟》第二季，看见大家的世界，走进路遥的人生。