“翰墨青春 传承岭南”2019广东青少年书画大赛东莞分赛区举办

分赛区书法现场赛入围名单将于一周后对外公布。

东莞分赛区启动仪式

南方网讯 （记者/杨智明）由广东新快报、广东省美术家协会、广东省书法家协会、东莞市石排镇人民政府共同主办、东莞市石排镇文化广播电视服务中心、东莞市石排镇教育管理中心、东莞中学松山湖学校(集团)石排中学协办的“翰墨青春 传承岭南”2019广东青少年书画大赛东莞分赛区书法现场赛于1月5日下午在东莞中学松山湖学校(集团)石排中学盛大开赛,来自东莞及周边地区各中小学校的500多名参赛选手,根据年龄被划分为儿童、少年、青年三个组别,同场竞技。

分赛区入围选手的作品将直接选送总赛区,与来自全国的入围选手共同竞技书法组等级奖和优秀奖。分赛区书法现场赛入围名单将于一周后对外公布。

据了解，“翰墨青春 传承岭南”广东青少年书画大赛从2015年起,已持续举办五届。稿件数量及参赛人数逐年增加。经统计,共征集来自全国各省市、地区作品九万余幅,参赛人数共计七万余人。第五届“翰墨青春 传承岭南”广东青少年书画大赛总赛区更是征集到了15000余幅作品,初评、复评等评选工作于2020年1月陆续开展。

2019广东青少年书画大赛东莞分赛区评委由广东省书法家协会专职副主席兼秘书长颜奕端、广东省书法家协会副秘书长李菲鸿、广州市书法家协会副主席陈凯、广东技术师范大学书法研究所所长靳继君、广东书法院展览教研部主任罗炳生等多位名家组成。

命题时全面考虑参赛者的年龄和风格

当天下午2时30分,东莞分赛区书法现场赛正式启动,500多名选手需在提供的成语、对联、古诗文、名人名句、现代文明口号等长短不一的十余道题目中,选择其一在规定的45分钟内进行创作,题目分为提供简体和繁体两种版本。为保障大赛公平,统一规范赛事用纸,每位选手限用由组委会提供的盖有大赛官方印章的宣纸两张。

大赛的评审标准是什么呢?广东省书法家协会专职副主席兼秘书长颜奕端谈道,最基本的评审标准是看参赛选手对笔法的掌握是否到位,结构是否准确。“不同帖有不同的特点,还要对不同的帖进行对比”。

这次大赛题目的命题标准是什么呢?广东青少年书画大赛的老朋友,从2015年起就开始参与大赛评审工作的靳继君介绍道,命题时考虑的是参赛者的年龄段和书写的风格。从年龄段来说,“小的孩子很难在现场坚持写长段的文字,年龄大一点的孩子能沉静下来写更多的字。”除此之外,从书写风格来看,“大字容易挥洒。”

2019年广东青少年书画大赛东莞分赛区书法现场赛在东莞中学松山湖学校(集团)石排中学举行

选手们比赛的水平一次比一次高

颜奕端评价道“现场书法大赛东莞分赛区已经连续举办两年了,通过两年比赛的持续推动,选手们比赛的水平一次比一次高。”他在现场也深受感染。

评审们在现场也看到了一些不足,颜奕端看到有孩子的执笔方法不正确,“这可能和他们学习书法时间不够长有关,但也有可能是学校或者教育机构对他们的培训存在不足。”

广州市书法家协会副主席陈凯从专业的角度给出了写好书法的建议。从学生的角度,他认为“要学习传统,学习经典。从传统的书法中汲取知识”。从书法教育的角度,他则提出“让书法教育走进课堂,书法是我们的国粹,要积极推广和发扬下去”。

多种方法保证大赛公正性

“大赛组委采取了多种方法保证了大赛的公平性。”颜奕端介绍道,比如比赛前三天才从评审团中定下评委,同时,评审团由高校的教授,学院的老师,书法家协会的会员等人员组成,保证了评委团队的多样性。

现场评委们分为两组进行评选,再交叉评选另一组的淘汏作品,避免“遗珠”。“终于找到了!”李菲鸿交叉评选时,在另一组原本要淘汰的作品中翻了许久,将一张“下联”翻了出来,放到“入围”的书法堆里。“这位选手的上下联在分组评选过程中分开了,因作品不完整被放到了淘汰区,后来在另一组看到了这张作品的上联,因此赶紧把它翻了出来,避免了好的作品被淘汰。”

除此之外,颜奕端强调,现场书法大赛可以真实地表现自己。“以前的比赛采取投稿的形式,但是投稿不能保证作品都由参赛者一人完成。”现场赛则很好地解决了这一问题。

【图片】活动方提供