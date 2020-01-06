又是“别人家的学校”！粤港澳大湾区打造智慧教育样板校秘笈来啦

智慧教育给我们的教与学提供了一条捷径，老师通过大数据、人工智能技术准确把握每个学生的学习情况，这为个性化教学带来机会，将真正帮助师生减负增效

南方网讯（记者/崔征）“智慧教育给我们的教与学提供了一条捷径，老师通过大数据、人工智能技术准确把握每个学生的学习情况，这为个性化教学带来机会，将真正帮助师生减负增效”，南沙一中副校长陈宏锋相信，这是未来教育发展的大势所趋。

（南沙一中副校长陈宏锋认为智慧教育真正帮助师生实现“减负增效”）

南沙，粤港澳大湾区几何中心，由科大讯飞提供技术支持的智慧教育大数据平台在此建立，这个平台通过人工智能技术重塑南沙全区的教育教学、教育管理、教育决策全流程，借A.I.之力打造粤港澳大湾区的智慧教育区域样板。

这次，我们走进南沙一中，去探寻这所南沙学校的智慧教育攀登之旅，我们聆听校长、老师、同学的声音，以期在这座湾区新城里挖掘出“适合的教育”样本。当人工智能来到规模化应用落地的2020年，中国千百年来“因材施教”的教育理想不再遥远。

一部“平板”带来课堂变革

人手一部平板电脑，是南沙一中师生们的课堂标配。

课上，老师用平板给同学们推送随堂练习，可以即时掌握学生的答题正确率，课堂讲评更高效。课下，学生点开平板与老师实时互动，不会错过任何一个知识要点。老师通过平板电脑录制评讲微课，定向推送到相应同学的平板上，为薄弱知识点找准“靶向”。

这样的授课场景，南沙一中随处可见。陈宏锋回忆，作为南沙区智慧教育应用示范学校，2017年就开始在当时高一的两个班使用科大讯飞的智慧课堂和智学网平台。

高三学生杨杰浩是南沙一中最早使用智慧教育系统的学生之一。在他的学习日程里，每天大概有两个小时花在使用平板上，除了提交作业、复习老师分享课件，“遇到不懂的问题，顺手拍个照发给老师就可以提问”。

（“平板”帮助南沙一中高三学生杨杰浩和老师的教与学互动更高效）

人工智能技术加持之下，课堂变化悄然发生。

南沙一中的老师们发现，智慧教育工具不仅带来“零距离”的师生交流模式、个性化的优质教学资源，更提供了精准的学情分析，课堂教学效率迅速提升。

南沙一中的智慧教育应用就这样从课堂到校园管理，从试点到全面铺开，融入教学日常中。目前，南沙一中所有初中及高中班级已实现了科大讯飞智慧课堂的全覆盖。

南沙智慧教育大数据平台重塑“教与学”

智慧教育给传统教学带来的最大冲击是什么？

陈宏锋坚定认为，是大数据分析。依托科大讯飞大数据精准教学系统，学生的每一份作业答题反馈、每一次段考卷面表现、每一个知识点掌握的情况，都被逐一记录下来，形成独一无二的“画像”。

“全面了解一个学生学习的全过程，是我们以前很想做却做不了的事情，这些数据对老师来说特别宝贵”，陈宏锋盛赞人工智能具备原来人力无法企及的数据收集和统计能力。

作为高三物理任课老师，陈宏锋正带领毕业班备战高考，进行“地毯式”薄弱知识点查漏补缺，而上一届的高考备战却不得不停留在“凭老师感觉”的传统工作方法中。

如今，更精准的学习需求可以在大数据精准教学系统中寻到“蛛丝马迹”，老师可以在系统上直观看到学生的习题正确率，构建班级错题库，从而在课堂内外实现精准的对症下药、因材施教。

去年10月份，第二届中国(广东)人工智能发展高峰论坛在南沙举办，科大讯飞正式发布教育大数据平台，该平台在粤港澳大湾区的一项重要落地就是南沙智慧教育大数据平台的建设。

南沙智慧教育大数据平台利用人工智能重塑“教与学”的流程，汇聚教育教学全过程动态化学业数据、教学行为数据等，通过智慧教育“一生一案”、辅助教育决策、教学质量过程性评价等，构建覆盖南沙全区6.4万师生的智慧教育“一生一案”服务，构建服务学生的成长档案，构建基于大数据的个性化学习档案，构建基于大数据精准服务的教学方案，促进学生全面发展。

探索“适合的教育”“倒逼”教师成长

人工智能技术与教学的融合不断加深，落点最终回归到“育人”。

作为粤港澳大湾区重要的“基础教育课程改革实验区”，南沙区率先提出了“适合的教育”理念。

在陈宏锋看来，“适合的教育”意味着要全面了解学生成长的全过程，满足不同学生对知识难度、深度、广度的个性化需求，结合他们自身的能力特点探索适合的学习模式。

“让学生真正实现个性化发展，找到适合自己的成长路径，智慧教育为此带来了可能性”，陈宏锋坚信，智慧教育可以帮助学生更好地成长，成为真正适应时代发展的人。

智慧教育既为教师减负，也在倒逼教师成长。

南沙一中高二物理教师李子根说，科大讯飞的智慧教育工具至少帮助他减少了40%-50%的低效工作。

以前，备一次课要先在网上海量资源里翻找合适的参考资料，四小时的备课时间至少一半用来找资料。如今，智慧教育系统的资源库可以结合老师的教学风格和资源使用频次，自动推荐高质量教学资料，省时省力。

陈宏锋说，从繁重的体力劳动解脱出来，老师们自然能将更多精力放在教学设计和创新上，这大大提升了教学的质量。智慧教育可以解决传统教学模式解决不了的问题，从而实现教学效率的提升。陈宏锋笃信，这是时代发展的需求，也是教育发展的需求，大势不可逆转。

新一轮课程教学改革正在进行时，这意味着老师必须适应新的教育发展趋势。陈宏锋欣喜看到，在人工智能等新技术加持之下，突破固化的传统教学思维尤为重要，要离开舒适区，重新思考和打磨教学的流程与方法，倒逼老师们迅速成长。陈宏锋说，南沙一中计划未来一两年内在各学科中形成可实施、可复制的智慧课堂教学流程。

（人工智能加持之下的智慧教育“倒逼”教育工作者重塑“教与学”流程）

粤港澳大湾区智慧教育燎原之势

2017年初，《广东省教育发展“十三五”规划（2016—2020年）》正式印发。规划提出，到2020年，省内要建设完成100所智慧校园和300个“未来教室”，培育500个智慧教育示范项目。蓝图之下，粤港澳大湾区的的智慧教育探索与建设如火如荼全面推进。

科大讯飞智慧教育产品在南沙一中的广泛使用，乃至南沙智慧教育大数据平台的建设，只是科大讯飞在粤港澳大湾区全面布局智慧教育的缩影。

去年10月，科大讯飞正式对外发布教育大数据平台，12月，科大讯飞联手华师附中倡议并联合其他8所中学共同成立“广东智能教育实践共同体”，致力推动教育理念更新、模式变革、教育体系重构，使广东教育信息化发展水平走在国内国际前列，为中国教育信息化发展提供广东的实践智慧。

对于深耕智慧教育领域15载的科大讯飞而言，粤港澳大湾区的腾飞为人工智能在这个区域实现智慧教育全面应用落地创造了丰沃的土壤。

此前，广州市委常委、南沙区委书记蔡朝林视察科大讯飞位于南沙的华南研究院时就表示，“南沙区的教育基础不是特别好，用科大讯飞智慧教育系统可以快速提高南沙的教育质量水平。而且，每个孩子都有自己的强项和弱项，精准为他推送题目，可以（帮助孩子）补短板”。

据介绍，目前科大讯飞在南沙区已经建成超过200个智慧课堂，覆盖过万师生。而放眼整个粤港澳大湾区，科大讯飞的智慧教育产品已在广州、深圳、佛山等10个城市约1500所学校全面铺开应用，服务近40万名师生。

比人类更强大的不是A.I.，而是掌握了A.I.的人类。A.I.赋能之下，粤港澳大湾区智慧教育探索与实践的“星星之火”正呈燎原之势，未来可期。