姚明启蒙教练张国强莅临中大新华指导校篮球队

1月4日，张国强教练来到了中山大学新华学院，观看了中大新华校篮球队训练赛，并于赛后对篮球队进行了专业指导。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/杨艺 冯展豪）提到姚明，大家都知道是世界篮球界响当当的球星，那么巨星的教练是谁呢？他就是原国家青年篮球队主教练、上海男篮主教练张国强。1月4日，张国强教练来到了中山大学新华学院，观看了中大新华校篮球队训练赛，并于赛后对篮球队进行了专业指导。

哨声一响，队员们迅速进入比赛状态。精准传球、快速上篮、攻防转换，精彩的开场赢得场边观众的热烈掌声。随着赛事深入，场内气氛高涨，队员们积极拼抢、团结协作，充分展现中大新华学子的青春风貌。

赛后，张国强教练对中大新华篮球队员的精彩表现给予肯定，并对队员们的日常训练提出指导建议。张教练指出，在平时篮球训练时，要严格地按规范化动作进行，如投篮、传球等，形成肌肉记忆后，在紧张的比赛中才能做到全身协调和动作稳定；在比赛过程中，也要调节好心态，不能受赛场环境和比赛情况影响，应观察现场站位选择合适的投球角度和力度。

张国强教练对篮球队队员提出指导建议（中山大学新华学院供图 冯展豪摄）

对于大学生如何发展篮球运动的兴趣爱好，张教练表示，合理的篮球训练可以锻炼人的身体素质，提高肌肉柔韧性，完善形体，提升人的感官能力，并培养奋斗精神。但大学生要学会理性安排时间，在进行体育锻炼的同时注重专业的学习。只有身体素质和知识积累同时具备，才能适应新时代教育要求，成为德智体美劳全面发展的人才。

中大新华篮球队员们认真听教（中山大学新华学院供图 冯展豪摄）

随后，中大新华董事长刘荣海先生带领张国强教练参观了中大新华的田径场、体育馆等体育教学场所。近年来，中大新华努力加大对体育硬件设施的投入，培养体育师资队伍，完善体育课程设置，深化体育教学改革。中大新华将不断提升体育教育工作的整体水平，为促进大学生身心健康、体魄强健、德智体美劳全面发展而不懈努力。

据了解，张国强教练的一生与篮球结下了不解之缘。他年轻时就是一名出色的篮球运动员，取得了一系列令人瞩目的成绩。张国强教练于1974年上半年选入上海市篮球队，随队多次获中国甲A联赛第三名的好成绩。同时，还代表上海队参加了第三届全运会，并连续参加四届。张国强凭借在篮球赛场上的优异战绩，还被评为中国国家首批健将级篮球运动员。

1986年，张国强凭借出色的执教能力，被聘为上海市男子篮球队主教练，并且一干就是七年。期间，张国强教练带队参加过各种不同级别的全国运动会，还获得了88年锦标赛冠军，当时姚明就在上海少年队接受训练。

此外，张国强教练还一手组建了中国首支篮球俱乐部队，兼任主教练，为CBA制度的形成做出了贡献。俱乐部中有大家熟悉的张永军、李春江、巩晓彬、黄云龙、关德有等一大批中国篮球明星，率队参加亚州俱乐部杯赛获第二名。张国强教练还带队参加了美国旧金山城市友谊篮球赛、菲律宾对抗赛、新加坡工商杯邀请赛、香港工商杯比赛等一系列国际性大赛，提升了中国男篮在世界上的知名度和影响力。