湛江市自主就业退役军人培训班在广东文理职业学院举行

开展退役军人全员适应性培训，目的是帮助退役军人了解当前就业形势与政策，提升就业创业知识与专业技能，树立正确择业观，将服役期间锤炼的品质转化为就业创业的优势，迈好工作转岗、事业转型、人生转轨的关键一步，顺利实现由部队建设的主力军向地方发展生力军的转变。

1月4日，湛江市第二期退役军人全员适应性培训班开班仪式在广东文理职业学院实训中心学术报告厅举行，湛江市退役军人事务局党组书记、局长陈典聪，党组成员、副局长戴家虎，廉江市副市长崔军，广东文理职业学院院长郝世栋教授，湛江各县（市、区）退役军人事务局相关领导等出席活动。

退役军人在国旗下宣誓要建功新时代

升旗仪式

陈典聪在讲话中指出，开展退役军人全员适应性培训，目的是帮助退役军人了解当前就业形势与政策，提升就业创业知识与专业技能，树立正确择业观，将服役期间锤炼的品质转化为就业创业的优势，迈好工作转岗、事业转型、人生转轨的关键一步，顺利实现由部队建设的主力军向地方发展生力军的转变。他希望参加培训的学员守初心、保本色，切实提高思想认识、提升学习技能，树立正确就业创业观，及时做好心理调适、角色转变、能力转换，争做建功新时代的表率，勇当创造新成绩的先锋，在新起点展现新作为。

湛江市退役军人事务局党组书记、局长陈典聪同志讲话

崔军指出，广东文理职业学院是“全国文明单位”“军民共建社会主义精神文明先进单位”“全省爱国拥军模范单位”“广东省军民共建先进单位”，师资力量雄厚，科研科技气氛浓厚，希望参加培训的学员坚定理想信念，不忘军人初心，永葆军人本色，珍惜学习机会，在新的岗位实现自己的人生价值和社会价值。