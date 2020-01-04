“岭南·千图杯”首届广东省大学生乡村振兴公益创新大赛在广州启动

“岭南·千图杯”首届广东省大学生乡村振兴公益创新大赛一直持续到4月。

南方网讯 （记者/张俊伟）2020年1月4日，由共青团广东省委员会指导，广东岭南职业技术学院、广东省青少年发展基金会主办，广东岭南职业技术学院公益慈善学院、毕业后公益基金承办的“岭南·千图杯”首届广东省大学生乡村振兴公益创新大赛在广东省广州市启动。大赛立足广东，辐射全国，旨在发掘和支持具有家国情怀的大学生树立敢为人先的公益创新精神，作为公益“主人公”投身公益实践，充分发挥主观能动性，结合自身优势撬动更多社会资源助力乡村阅读，让大学生的公益号角响彻祖国大地。

广东省青少年发展基金会理事长林乔林，广东省青少年发展基金会秘书长吴阳平，广州岭南教育集团董事、广东省岭南教育慈善基金会理事长贺惠芳，广东岭南职业技术学院党委副书记、学生处处长卜佳锐，毕业后公益基金项目导师李环霞，岭南学院公益慈善学院执行院长、广东省岭南教育慈善基金会秘书长王胜强，毕业后公益基金创始人刘楠鑫及广东岭南职业技术学院近400名师生参加了此次活动。

2019年3月22日，团中央发布《关于深入开展乡村振兴青春建功行动的意见》文件重点提出要组织动员广大青年投身乡村振兴战略实施。2020年是全面建成小康社会收官之年,同时也是实施乡村振兴战略关键之年。

大学生作为国家未来的栋梁，正以新时代青年强烈的公益热情和特有的思维模式，逐渐成为发展公益文化事业的中坚力量。每个青年人都有公益梦，在2020新年伊始，“岭南·千图杯”乡村振兴公益创新大赛，恰好给了大学生一个展现青年学生使命担当服务社会的机会。

广东岭南职业技术学院党委副书记、学生处处长卜佳锐致辞时表示通过此次“岭南·千图杯”，必将发扬岭南学子敢为人先的公益创新精神，促使其结合自身优势，以“主人公”身份投身公益实践，撬动更多社会资源助力乡村阅读，公益筑梦，点亮更多留守儿童的人生!

参赛学生代表李沛琳同学发言，通过参加本次大赛，将募集更多的慈善资源，为乡村的留守儿童建设乡村图书馆，为他们开启多一条通往知识海洋的道路;同时，也希望参加大赛，协同更多同学好友深度参与公益体验，将所学的理论知识与实践相结合，更好地了解乡村、研究乡村、热爱乡村、建设乡村。

作为毕业后公益图书室项目发起人，毕业后公益基金创始人刘楠鑫带来主题分享，他从他个人的公益创业经验出发，介绍了毕业后公益图书室项目团队发动国内40万余名大学生的力量，在全国落地1500余所的乡村小学图书馆的公益创业故事，以此鼓舞和引领广大青年勇于尝试、创新开拓、服务社会。

大赛组委会介绍，“岭南·千图杯”首届广东省大学生乡村振兴公益创新大赛一直持续到4月，计划发动500支大学生公益创业队伍，筹集至少500万爱心经费与价值千万元爱心物资，捐建500间乡村村级图书馆、校级图书馆，帮扶50万人乡村孩子。大赛还将举办颁奖典礼及岭南青年公益论坛，对大学生团队返乡公益之旅予以嘉奖的同时，让青年群体各抒己见，重新解读与诠释青年公益。活动预计覆盖百万级高中生、大学生等青年群体，打造国内公益界特色的大学生创新公益案例。

【图片】活动方提供