用科技重新定义教辅 中科启云新品发布会举办

中科启云在广州发布了西柚英语学习平台，通过大数据和人工智能等技术帮助老师提高工作效率，助力学生精准练习。

南方网讯（记者／邹长森）这个软件不仅可以练习口语，生成智能学情报告，实现精准学习；还能布置作业、拍照批改作文、安排考试！日前，中科启云在广州发布了西柚英语学习平台，通过大数据和人工智能等技术帮助老师提高工作效率，助力学生精准练习。

据介绍，西柚英语产品实现了多端互通，场景互通。该平台覆盖了教学、练习、考试等多个场景，可以满足老师和学生的不同需求。比如在课堂教学场景，老师可以直接通过教学版PC端进行单词、课文的教授。在课后练习场景，老师可以通过布置作业的方式，让学生在课后完成。这不仅能充分利用碎片化时间进行学习，同时还可以让老师及时了解学生的练习情况，进行针对性分析。在考试场景，老师可以通过西柚英语进行模考、月考、期末考试等阶段性评价，通过阶段性的评价来督促学生日常的学习，形成“考试—教学—练习”的良性循环。

此外，该平台还开发了智能单词和拍照作文功能。其中，“智能单词”主要分为三大模块，“词典功能”可在线查词，“离线单词”可脱离网络限制查词，“单词练习”会归类好各大教材的单元单词，通过循序渐进的背词模式让学生达到理解及默写单词的目的。“拍照作文”功能则实现了“手写作文一键拍照，精准识别，智能批改，以及输出多维度分析报告”的师生需求。

中科启云公司西柚英语产品负责人认为，新时代的教学必然是以教师为基石，技术为驱动力两者相结合的一种新型教学模式。“拍照作文”可有效帮助老师提高工作效率，更有助于学生们的精准练习，实现“科技赋能、减负増效”的教学目标。

值得一提的是，西柚英语平台还能提供智能学情报告。该平台针对每个学生在西柚英语APP上的练习总结，通过人工智能技术，生成一份练习数据汇总以及人工智能学情分析报告。而且，系统会过滤错题，自动生成错题本，以便学生重做错题。

作为智能教育的倡行者，中科启云以人工智能技术为驱动，为用户提供一整套系统性的英语听力口语学习解决方案，建立产学研结合、面向市场的集科技研发、科技服务、平台建设的K12领域的专业在线英语教育平台。中科启云公司西柚英语产品负责人表示，新时代下的教育信息化依赖于大数据和人工智能技术，这也是精准教学的基础。“西柚英语”英语听说学习平台，将运营平台算法数据化，结果数字化，逻辑智能化，实现机器自动评分、智能纠错，推动学生敢于表达，用人工智能技术推动普惠教育。未来，中科启云将继续以技术驱动，辅助老师实现精准教学，真正做到精准反映出学生的能力维度。