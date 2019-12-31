广东文理职业学院开展产教学研深度融合

近年来，广东文理职业学院积极与企业开展产教学研的深度融合。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/郭龙碧 钟文）近年来，广东文理职业学院积极与企业开展产教学研的深度融合。通过与企业深入合作，深化产教融合，促进教育链、人才链、产业链与创新链有机衔接，全面推进人才引领发展、产业创新发展、教育高质量发展相互促进。

利用学院资源，打造创新创业平台

近年来，广东文理职业学院坚持以就业为导向，全力培养高素质应用型人才，

学院有针对性地开展职业生涯规划与就业指导课程，力争让每个学生好就业、就好业，实现高质量就业。始终做到充分利用学院资源，进行产、学、研融合发展，实现企业与学院共赢。

12月1日，广东文理职业学院的校办企业之一——“广东岭南红橙”，作为第二届海南岛国际电影节官方指定唯一鲜橙合作伙伴，全方位参与第二届海南岛国际电影节的各个板块的活动推介及互动，助力中国电影艺术发展。“80后”海归女青年宣依娜，既是广东文理职业学院国际教育学院的院长，又身兼广东岭南红橙有限公司CEO，她通过践行“农业+教育”的发展理念，推动产、学、研融合发展。

在第二届海南岛国际电影节“国际最佳拍摄景区推介大会”明星推介专场中，人气艺人、廉江“星推官”管栎通过推介演讲的方式推介美丽廉江。图为廉江市委常委木声隆，市委常委、市委办主任黄生，广东文理职业学院董事长、廉江市红橙协会会长宣承志，广东文理职业学院董事蓝小云，广东岭南红橙有限公司CEO宣依娜，与管栎合影留念。

2018年，联合广东文理职业学院举办“岭南红橙杯”大学生创意营销大赛，鼓励大学生通过年轻人的传播视角，将岭南红橙营销年轻化。同时，利用学院营销专业、新闻传播专业、食品生物技术专业、生物产品检验检疫专业、茶树栽培与茶叶加工专业、植物保护与检疫技术专业、电商实训平台等资源优势，将学院教学工作和学生社会实践相结合，为大学生打造创新创业的锻炼平台。

弘扬工匠精神，打造人才培养模式

广东文理职业学院产教学研的融合既促进了现代农业的发展，又促进了学院高质量发展。在广东文理职业学院董事长宣承志的带领下，两家校办企业始终弘扬精益求精的工匠精神，每道工序都追求极致的职业品质，坚定不移走绿色发展、生态有机的路子，给广大消费者传递自然生态的健康生活理念。

广东岭南红橙有限公司坚持全产业链发展的方向，一二三产业融合发展，以岭南红橙基地为基础，构建“农业种植+农产品深加工+乡村旅游+大学生教育实训+产业孵化”等功能的田园综合体。广东茗龙茶业有限公司是一家专门从事优质茶种植和加工，实行产、学、研、工、贸于一体产业化发展的农产品加工型民营企业。茶业基地已建成产茶、制茶、包装一条龙的产业链，同样也是广东文理职业学院师生科研、实践、就业、创业基地。依托广东文理职业学院的资源优势，共建大学生实践基地，加强校企合作，产教融合，培养一批热爱农业的新农人，培养一批具有电子商务基础、新型营销理念的农业经理人，为农业发展和乡村振兴打好人才基础。

2019年12月4日，在第二届海南岛国际电影节国际最佳拍摄景区推介大会上，广东岭南红橙种植基地被评为“优质影视取景地”。

2019年12月2日，廉江市委书记林海武，市委常委木声隆，市委常委、市委办主任黄生，副市长崔军等领导出席第二届海南岛国际电影节“国际最佳拍摄景区推介大会”启动仪式，并到宣府茗龙茶展位参观指导。

在学院生物工程系2019级新生专业介绍会上，学院分别对食品生物技术专业、生物产品检验检疫专业、茶树栽培与茶叶加工专业和植物保护与检疫技术专业的课程设置、实训条件、毕业条件、就业前景等内容作了详细讲解和说明，引起了新生的强烈兴趣。