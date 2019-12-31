广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育快讯

广东文理职业学院开展产教学研深度融合

2019-12-31 09:47 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/郭龙碧 钟文）近年来，广东文理职业学院积极与企业开展产教学研的深度融合。通过与企业深入合作，深化产教融合，促进教育链、人才链、产业链与创新链有机衔接，全面推进人才引领发展、产业创新发展、教育高质量发展相互促进。

　　利用学院资源，打造创新创业平台

　　近年来，广东文理职业学院坚持以就业为导向，全力培养高素质应用型人才，

　　学院有针对性地开展职业生涯规划与就业指导课程，力争让每个学生好就业、就好业，实现高质量就业。始终做到充分利用学院资源，进行产、学、研融合发展，实现企业与学院共赢。

　　12月1日，广东文理职业学院的校办企业之一——“广东岭南红橙”，作为第二届海南岛国际电影节官方指定唯一鲜橙合作伙伴，全方位参与第二届海南岛国际电影节的各个板块的活动推介及互动，助力中国电影艺术发展。“80后”海归女青年宣依娜，既是广东文理职业学院国际教育学院的院长，又身兼广东岭南红橙有限公司CEO，她通过践行“农业+教育”的发展理念，推动产、学、研融合发展。

　　在第二届海南岛国际电影节“国际最佳拍摄景区推介大会”明星推介专场中，人气艺人、廉江“星推官”管栎通过推介演讲的方式推介美丽廉江。图为廉江市委常委木声隆，市委常委、市委办主任黄生，广东文理职业学院董事长、廉江市红橙协会会长宣承志，广东文理职业学院董事蓝小云，广东岭南红橙有限公司CEO宣依娜，与管栎合影留念。

　　2018年，联合广东文理职业学院举办“岭南红橙杯”大学生创意营销大赛，鼓励大学生通过年轻人的传播视角，将岭南红橙营销年轻化。同时，利用学院营销专业、新闻传播专业、食品生物技术专业、生物产品检验检疫专业、茶树栽培与茶叶加工专业、植物保护与检疫技术专业、电商实训平台等资源优势，将学院教学工作和学生社会实践相结合，为大学生打造创新创业的锻炼平台。

　　弘扬工匠精神，打造人才培养模式

　　广东文理职业学院产教学研的融合既促进了现代农业的发展，又促进了学院高质量发展。在广东文理职业学院董事长宣承志的带领下，两家校办企业始终弘扬精益求精的工匠精神，每道工序都追求极致的职业品质，坚定不移走绿色发展、生态有机的路子，给广大消费者传递自然生态的健康生活理念。

　　广东岭南红橙有限公司坚持全产业链发展的方向，一二三产业融合发展，以岭南红橙基地为基础，构建“农业种植+农产品深加工+乡村旅游+大学生教育实训+产业孵化”等功能的田园综合体。广东茗龙茶业有限公司是一家专门从事优质茶种植和加工，实行产、学、研、工、贸于一体产业化发展的农产品加工型民营企业。茶业基地已建成产茶、制茶、包装一条龙的产业链，同样也是广东文理职业学院师生科研、实践、就业、创业基地。依托广东文理职业学院的资源优势，共建大学生实践基地，加强校企合作，产教融合，培养一批热爱农业的新农人，培养一批具有电子商务基础、新型营销理念的农业经理人，为农业发展和乡村振兴打好人才基础。

　　2019年12月4日，在第二届海南岛国际电影节国际最佳拍摄景区推介大会上，广东岭南红橙种植基地被评为“优质影视取景地”。

　　2019年12月2日，廉江市委书记林海武，市委常委木声隆，市委常委、市委办主任黄生，副市长崔军等领导出席第二届海南岛国际电影节“国际最佳拍摄景区推介大会”启动仪式，并到宣府茗龙茶展位参观指导。

　　在学院生物工程系2019级新生专业介绍会上，学院分别对食品生物技术专业、生物产品检验检疫专业、茶树栽培与茶叶加工专业和植物保护与检疫技术专业的课程设置、实训条件、毕业条件、就业前景等内容作了详细讲解和说明，引起了新生的强烈兴趣。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第25期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话： 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235