《愿余生与你相逢》为爱发声，作家仲尼携新书来穗签售

12月28日，作者仲尼Johnny携新作《愿余生与你相逢》在广州西西弗书店与读者见面，分享该作品描述的人生江湖中的相遇与别离。

12月28日，作者仲尼Johnny携新作《愿余生与你相逢》在广州西西弗书店与读者见面，分享该作品描述的人生江湖中的相遇与别离。这不仅是一部仲尼的自身突破力作，亦是一部有关边缘底层人物的多角度探讨之作。

记者了解到，仲尼的前两部作品分别是《谢谢你曾来过我的世界》与《如果还能再见你》。这两部作品无论从视角还是故事，都是从作者本身的经历出发，以仲尼的视角来讲述他生命中留下过足迹的身影与那些人的爱情故事。在《愿余生与你相逢》中，“爱”依旧是永恒的主题。新书中讲述了七段植根于现实的危险职业：卧底、老千、地下拳手、杀手、毒贩、保镖、便利店员，以及围绕他们展开的“黑色”爱情故事。但是，无论他们的人生曾身处在怎样的黑暗之中，仲尼都为他们安排了一道温暖的光——那个他们将一生所爱之人，这个人让他们的生活走向正轨，帮助他们逃离开黑暗与阴霾。

小说以七位边缘主人公的成长为主线，讲述“爱”为他们人生带来的转变。在虚构的故事中，仲尼不动声色地传达了自己的观察和思考，无论我们的人生面临怎样难捱的困境，信任与爱都能够帮助我们冲破重围。更为有趣的是，很多篇章的结尾，仲尼都选择给故事主人公一个更为开放的结局，引发读者更深层次的思考。在他未写下的结局中，他试图告诉读者，除了被爱，拥有爱人的能力，学会珍惜这份爱、能够守护住这份爱也同样重要。

喜欢古龙、村上春树……仲尼谈到他一直在尝试创作各类形式、不同故事的内容，“向往自由，摆脱束缚，专注向前、活在当下……”这也是他对于人生、社会的看法与态度，希望能用自己的作品引起不同层面的思考，传达积极向前的人生态度。而在这次新书的创作阶段，仲尼坦言很大程度受到古龙的影响，从大环境、大背景到人物身世、所处环境，他用精湛的写作技巧记录下嘈杂多变动乱时代下，人物生存的艰难与漂泊感，增添了一抹“人生匆匆，世事无常”之“江湖气”。

除了作家的身份，仲尼还兼任了导演与博主的身份，试图通过影视、文字等不同媒介，向粉丝传达他对人生的思考与积极、正能量的人生态度。对于自己的读者，仲尼在微信公号中写道：“我们生活的星球上有六十亿人，两个人能相识的机会是千万分之五，两个人能相知的机会也只有十亿分之三，如果我写过的任何一句话，做过的任何一个举动，曾在你的心里激起涟漪，那至少说明在已逝的岁月里，我们共同经历过某一种相同的情绪。素未谋面，却已相识，未及言说，却已相知，多么微妙，多么荣幸。 ”

期待未来仲尼能带来更多富有内涵的作品，让读者们看到更多样化的创作。