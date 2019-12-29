数据精准赋能，尚德机构创新人才三步走战略

尚德机构近年来依靠数据精准赋能人力资源管理，在人才引进、培养创新型人才赋能组织等方面进行了积极探索。

2019中国雇主品牌盛典日前在京举行，成人教育公司尚德机构荣获“中国卓越雇主五十强”。尚德机构近年来依靠数据精准赋能人力资源管理，在人才引进、培养创新型人才赋能组织等方面进行了积极探索。

2014年，尚德机构从传统线下培训全面转型为互联网教育后，在产品研发、教学教研方面依靠AI技术为教育赋能的同时，也在同业中较早地探索从数据驱动角度思考组织管理的效率提升。据尚德机构高级副总裁李明透露，尚德机构目前在推行一项组织赋能项目，旨在培养HR能够独立进行目标量化考核、指标成熟度管理、进展动态数控、结果迭代策略、场景化运营。对于教育行业来说，传统人力管理领域使用数据驱动方式对职能工作进行量化，有助于对职能工作的价值进行评估，解决长期以来岗位价值难以度量的难题。

“尚德机构在组织管理层面尝试通过财务视角实现人力资本投入产出最大化，并在内部运营上打通‘人、事、场’，实现管理闭环和数据闭环。同时，管理者能更精准地抓取员工信息，依赖算法制定科学的管理决策，企业在组织革新与运营管理上变得有据可依。”李明表示。

在人才引进方面，对于教学团队，严格把控名校门槛。目前，尚德机构拥有一支高素质的教师团队，其中包括众多来自清华、北大、曼彻斯特大学、格拉斯哥大学等世界大学排名前100强名校教育背景的老师。在师资队伍中，清北人大等国内双一流大学毕业以及国外名牌高校留学海归老师占比逾70%。

为打造创新型人才，尚德机构采取了赋能人才、激活组织、万物生长的三步走战略。在赋能人才方面，当筛选到优秀教师后，尚德机构会对他们进行为期三周的阶梯式培训以及分别的资质考核。通过这种赋能和把关，让新教师在入职初期就掌握必要的本领和技能，以更好地胜任工作。

在激活组织方面，尚德机构对师资团队采取了两项措施。一是重视新生代员工的管理，培养新生代管理人才。尚德机构设立了管培生培训项目，提出“没有员工、只有合伙人”的管理思路，帮助新员工发现工作的“趣味性”，激发他们的好奇心与求知欲，最大限度挖掘他们的自我驱动、自我发展的能量。二是鼓励员工不断学习、为组织赋能，为此采取了优秀员工书单报销、建设内部员工课程体系等举措。

第三步则是采取“万物生长”战略，打通岗位晋升的局限性，比如资深教研参加教师培训与考核，给予员工不同的工作发展机会，增加人才蓄水池的活跃度。

“我们更提倡公司的管理者站在‘员工视觉’上思考问题，其实在一个管理成熟度较高的公司里，管理者的本质应该是‘服务者’，作为管理者应该放低姿态，真正把员工当作是每个工作的‘项目负责人’，而管理者只需要做两件事，一是努力为员工提供资源、创造条件让他们达成已经认可的目标；二是多关注那些需要帮助的人。”李明表示。