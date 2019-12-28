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走进“戏剧大师”曹禺的戏剧人生

2019-12-28 11:00 来源：南方网
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　　一提起话剧，大家都会不由得想起曹禺，这位被誉为“东方莎士比亚”的剧作家。从事话剧行业，从小便是曹禺的梦想。1929年，为了更系统学习戏剧，他离开天津老家，以插班生的身份进入清华大学西洋文学系念书，开启他的逐梦之旅。求学期间，他听了许多专业戏剧老师的授课。课外之余，他还喜欢跑图书馆，阅览戏剧书籍。他几乎沉浸在戏剧的世界里，并开始酝酿话剧创作。

　　1933年暑假的清华园里，师生寥寥无几。曹禺与他第一任妻子郑秀都未返家。两人整天窝在图书馆一角的长书桌里，相对而坐。一人创作，另一人就复习功课，帮忙誊写书稿。此时，曹禺正在书写一部他已构思五年的作品。一旁的郑秀盼着书稿诞生，想成为它的第一位读者。赶在毕业前，曹禺完成了处女作，这部标志“中国现代话剧成熟”的话剧——《雷雨》。这一年，他年仅23岁。

　　清华大学老图书馆

　　自《雷雨》的问世，年轻的曹禺以“当年海上惊雷雨”的姿态进入文艺界和戏剧界。从此，戏剧成为曹禺的毕生追求。他认为“戏剧的‘天堂’远比”传说的天堂更高，更幸福”。对戏剧的热爱促使他不断地创作“经典”，如《日出》、《原野》、《北京人》……从诞生至今，这些作品不断在舞台上演。即使演绎数次，也经久不衰。

　　在中国话剧舞台上，演出次数最多的话剧莫过于《雷雨》。过去，话剧圈有个说法：“当一个剧团揭不开锅了，那就排 《雷雨》，一准儿有票房。” 对大家来说，《雷雨》的故事似乎已耳熟能详。它讲述了二十年代某年的一个夏日，回来看望女儿四凤的鲁妈，与初恋情人周朴园不期而遇。因他们的相遇，隐藏在周鲁两家之间三十年的恩怨，一日之内在周公馆里被一一揭开。最终，剧中的人物也一一走向悲剧，繁漪、鲁妈疯了，四凤、周萍、周冲死了......观众常被其充满矛盾与冲突的情节所震撼。

　　曹禺作为人艺的首位院长，他的成名作《雷雨》一直是剧院的看家戏。从1954年，人艺第一次将《雷雨》搬上首都剧场舞台，到1979年复排，并演绎至今，前后排演了五版，跨越了一个多甲子的时间。

　　著名表演艺术家蓝天野老师讲述他眼中的老院长，“我们曹禺院长，从他年轻时书写的第一部话剧《雷雨》开始，他都在写人，无论是他喜欢的人还是他厌恶的人，他书写这些人物都是心有感触的，带着感情书写的。”在蓝老师看来，曹禺独有的创作特质对中国话剧事业有着重要的影响。

　　曹禺女儿万方回忆道：“早已生病住院的父亲，即使没有力气走路，只能坐轮椅了，他也很愿意送我到医院门口。为什么呢?因为这样他可以在门口，坐在轮椅上看看街边来来往往的行人。”或许，这便是曹禺剧作经久不衰的原因。

　　直至今日，许多校园剧社仍将《雷雨》作为经典排演剧目。这部滋养了几代演员，几代观众的名剧，也正在滋养着青年一代。在深圳福田区红岭中学戏剧社，这个由高中生组成的剧社正在排演话剧《雷雨》。不同于书本式教学，学生们以话剧的方式认识《雷雨》，以体验的形式感受剧中人物。通过这次排演，他们都更加深入地了解曹禺以及他的创作理念。

　　学生们排练话剧《雷雨》

　　一个真实而矛盾的曹禺是怎样的?他是如何走上戏剧道路的?他所追求的戏剧世界是怎样的?青年一代又是如何理解曹禺和他的作品?本周日晚21：35深圳卫视《课间十分钟》第二季，看见大家的世界，走进曹禺的戏剧人生。

编辑： 杨智明

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