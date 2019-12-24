左手A.I.，右手教育，校长们这样打造粤港澳大湾区智慧教育样板校

首创“最强大脑”A.I.课程、历时四年将高考重本率跃至81.5%、通过A.I.让智慧教育真正回归“育人”、技术赋能之下让欠发达区域的教育质量更加均衡……

南方网讯（记者/崔征）首创“最强大脑”A.I.课程、历时四年将高考重本率跃至81.5%、通过A.I.让智慧教育真正回归“育人”、技术赋能之下让欠发达区域的教育质量更加均衡……

在教育信息化变革浪潮之下，粤港澳大湾区的智慧教育如何通过人工智能加持练就坚硬翅膀，引领学生、教师、教育管理者们在教育信息化高速公路上一路驰骋，实现中国人千百年来“因材施教”的教育理想？

这一次，我们记录校长们的真知灼见，通过他们的视野展现一幅粤港澳大湾区中学校长奋力践行教育信息化的行动图。

华南师范大学附属中学

首创“最强大脑”A.I.课程

“他们依次拿着铅笔、剪刀等器物，对着摄像头，让人工智能系统进⾏‘学习’，系统正与数据库中的模型进⾏对⽐......”

与A.I.打交道，已成为华师附中同学们的人工智能课程日常。“在科大讯飞雄厚技术力量的支持下推动教育理念更新、模式变革、教育体系重构，使广东教育信息化发展水平走在国内国际前列，为中国教育信息化发展提供广东的实践智慧”，华南师范大学附属中学副校长李强表示。

（华南师范大学附属中学副校长李强）

作为实践者，广东最顶尖的中学早已为应对人工智能时代的来临做好准备。2018年4月24日，华南师范大学附属中学科大讯飞人工智能创新实验室正式启动，这是科大讯飞在国内建设的首个中学人工智能创新实验室。

（华南师范大学附属中学-科大讯飞人工智能创新实验室的同学们正在学习人工智能）

尝到“A.I.头啖汤”美味的华师附中，时隔一年半后再度与科大讯飞携手共进，还吸引了更多名校壮大“朋友圈”。

12月1日，广东智能教育实践共同体在穗成立，该共同体由华南师范大学附属中学和科大讯飞共同倡议，并联合珠海市第一中学、佛山市南海区石门中学、佛山市第一中学、湛江市第一中学、佛山市顺德区第一中学、江门市第一中学、阳江市第一中学、上海外国语大学附属龙岗学校共同发起成立，主要面向基础教育领域。广东智能教育实践共同体正在努力成为粤港澳大湾区“A.I.+教育”的探路者。

黄冈中学广州学校

A.I.加持四年高考重本率跃至81.5%

2019年的高考，黄冈中学广州学校（下称“黄广”）的成绩再刷新高，高考重本率高达81.5%，广为关注。

（黄冈中学广州学校副校长孙传华）

为什么黄广可以屡破民校天花板，成绩如此闪亮？该校副校长孙传华道出“真相”：“大数据精准教学系统”。孙传华认为，它犹如医院的CT，帮助学校及时诊断学生、班级乃至全校学生学习的具体问题，进而对症下药。

回看学校近年教学“曲线”，不难发现转折点始于2015年。这一年，黄广陆续引进了智学网和个性化学习手册，颠覆了传统教学方法。如今黄广高中的教学成绩，已稳居广州民办学校第一的位置。

科大讯飞的智慧教育产品让教学效率和质量悄然发生变化：

备课时间平均减少53%，

批改作业时间平均减少42%，

课堂效率提升至少30%……

“智能阅卷系统在考试当晚就能出成绩，不存在批卷到凌晨两三点的现象了”，高三数学老师于勇延说。

自2016年使用科大讯飞智慧教育产品以来，黄广历年高考重本率呈梯级增长，从2016年的21%跃至2019年的81.5%。

（黄广连续四年重本率/高优率呈梯级增长）

今年5月，广州市入选2019年度全国“智慧教育示范区”。到2022年，广州人工智能教育将覆盖全市学校。多所学校已成为广州智慧教育领域的探索者和践行者。黄广无疑是通过人工智能赋能教育的“模范生”。

深圳育才中学

A.I.驱动素质教育新升级

“引进智慧教育可以帮助老师‘量身定制’教学方案”，深圳育才中学校长郑春华总结道。

（深圳市育才中学校长郑春华）

2000多年前，孔子有两大教育理想：“有教无类”和“因材施教”。如今，人工智能技术为实现这两大教育理想提供了新的可能。

目前，深圳育才中学深度应用智学网开展日常测验与教学活动，应用规模覆盖全校3个年级42个班，借助智慧教育“黑科技”，通过个性化教学实现“千人千面”。

据郑春华介绍，在深圳育才中学的探索中，人工智能在学生选科时也在发挥作用，学校通过人工智能分析学生的测试数据，结合学生个人爱好、成绩及大学招生情况、分数等，给学生和家长提供选择参考。

“智慧教育让教育回归‘育人’，让每个学生都有个人定制版的‘生涯规划’”，郑春华表示。

如今，科大讯飞智慧教育的多个产品已布局深圳众多K12学校，深圳中学、深圳小学、深圳育才中学、人大附中深圳学校等均在其列。

珠海市第一中学

A.I.技术促进教育均衡

多所学校与人工智能巨头合作的背后，是广深藏不住的对优质教育资源的极度渴望和他们争夺教育资源的执行力。当教育成为衡量城市竞争力的硬核指标之一时，又该如何平衡“大城”和“小镇”的教育资源？问题抛到了珠海身上。

科技的进步为解决促进教育公平带来了操作空间。早在2015年，珠海就被认定为广东省推进教育现代化先进市，其基础教育发展水平位居全省前列。但“西部弱，东部强”“乡村弱，城区挤”等教育发展不均衡、不充分的问题依然存在。

为补齐教育短板，同年，珠海市人民政府与科大讯飞签订战略合作协议。其中最主要的部分就是开展 “互联网+”智慧教育应用合作，这也是珠海推进教育现代化的突破口。

12名考生考分进入全省前50名，人数位居全省公办学校之首；12年来学校获得各级称号和荣誉共164项……

作为珠海基础教育领域一张闪亮名片，珠海市一中在“导学案” “微课堂” “成绩单”、错题本系统、选课系统，全面倡导学习中的个性、高效和整体思维，并因此让学生找到适合自己的学习方法。

目前，人工智能+教育领域正在珠海迎来规模化应用，科大讯飞智慧教育产品在全市已覆盖120个学校4500多名老师，八万多名学生。

顺德区第一中学

A.I.引领“教育航母”转型

更多的粤港澳大湾区学校通过A.I.“焕然一新”。

2016年，学校重本上线率达84% ,5位同学考上清华北大；2019年重本上线率超过90%……短短三年，顺德一中成绩屡创新高。

2016年担任顺德一中校长以来，谢大海带领全校师生打造“互联·深度”未来课堂，开发“RDE双主线”教学模式，智慧教育犹如发动机，让顺德一中的师生们在教与学中有了许多新体验。

（顺德一中校长谢大海一直致力推动学校教育信息化建设）

“我们学校每周都分别有一节数学运算和物理运算课，试题来源于科大讯飞的科学网，考完之后对每位学生进行个性化的推送，老师根据数据分析再提供针对性的辅导培训。”

顺德一中学副校长彭任清谈到技术为教育带来的变化时，脸上难掩欣喜，“技术是教育的手段，不必过多评价，最直观的变化由数据呈现，使用智慧教育产品之后，学校高考重本率从84%（2018）提至 90%（2019）。”

在当前新高考的背景下，新技术如何推动新教学、实现新飞跃，成为教育工作者们必须直面的主题。为此，顺德一中加入广东智能教育实践共同体，与优秀兄弟学校切磋“教育武艺”。

“学校进行以互联深度为主题的课堂教学改革已经两年多了，希望能够更好地听取专家同行对于课改工作的宝贵建议，利于我们更好地深入这项课堂改革”，顺德一中校长谢大海说道。

但谢大海看到的，远远不止于此。随着科大讯飞智慧教育在全国版图和影响力逐渐扩大，谢大海表示，拥有16000名学生的“教育航母”顺德一中教育集团，下辖各成员校也正在落实推广和运用“A.I.+教育”的应用和产品。

人工智能落地探索：

从智慧校园到智慧教育生态

从一个产品的落地，到一个学校试点，推而及之到全校常年使用，人工智能加持之下的智慧教育是一条漫长的求知路，从智慧校园到智慧教育生态的构建更是一路艰途。

李强、孙传华、郑春华、谢大海，是万千教育工作者中的一位，也是教育信息化时代潮流勇敢的首吃螃蟹探路人。

2000多年前孔子提出“因材施教”，当人工智能第三次浪潮跃起之际，A.I.实实在在地来到校园，与学生、老师、校长相遇，掌握了人工智能的教育工作者比其他人更早地“预见未来”——

如果说比人类更强大的不是A.I.，而是掌握了A.I.的人类，那么，比普通教育工作者更强大的也不是A.I.，而是那些执起A.I.作教鞭，坚信毕生使命是通过A.I.赋能实现智慧教育职业理想的园丁们。