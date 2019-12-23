数字时代领导力创新发展新启示

第12届中国战略管理学者论坛数字领导力分论坛暨广东省领导科学与组织发展研究会2019年会在广州举办

12月21日，第12届中国战略管理学者论坛数字领导力分论坛暨广东省领导科学与组织发展研究会2019年会在广州举办，本次论坛以“数字时代领导力——科技改变世界，领袖引领未来”为主题，邀请了国内外领导力领域的知名专家学者与会做主题报告，共同探讨和智慧碰撞，谋求中国企业的领导力开发和商业创新之道。

广东外语外贸大学副校长焦方太在致辞中指出，组织的发展关键在领导，一个强大领导力是组织发展的原动力。2013年，广外成立领导力与组织发展研究中心，依托学校国际化特色和全球无障碍沟通优势，吸纳各领域研究学者、专家，共同促进全球领导力多元价值的融合和组织的可持续健康发展。

围绕“数字经济时代电子竞技产业趋势与机遇”，国家体育总局科研所电竞研究室主任杨越分析了中国电子竞技当前的发展阶段、电竞带来的机遇和制约电竞发展的因素，提出未来中国电子竞技产业健康发展需要思考的技术标准、市场环境等问题。

广州众宣互娱文化传播有限公司总经理陈霄鹏，以“数字经济时代电子竞技商业模式”为主题，结合丰富案例，就数字时代如何做好电竞品牌营销做了经验分享。

河源市人民政府副市长、清华大学经济管理学院区块链金融研究中心秘书长刘东豪畅谈了“区块链探索、体会与思考”，他从什么是区块链?区块链为什么出现？为什么要推动探索区块链?区块链可以做什么？等多个方面，结合区块链在政务服务、民生服务和产业经济3个应用场景的16个案例做了详细阐述。对于领导力，刘东豪指出领导应该做可看见的事情，要有“穿透”的长远思考能力；同时，面对“孤独”，要具备“坚毅”的心理素质。

北大哈佛博士、长江青年学者、珠江青年学者中山大学博导秦昕分享了他在“苛责管理行为对领导者短暂的好处”方面的研究成果。通过研究发现，苛责管理行为与领导者的恢复水平（Recovery level）的提高与有关，同时，苛责管理行为通过恢复水平对领导者的工作投入（Work engagement）产生积极的间接影响。但是，这些积极的影响是短暂的，在更长的时间（即一周或更长时间）后，苛责管理行为与领导者的恢复水平和工作投入呈负相关。

广州医药集团企业文化部部长、品牌整合传播公司董事长丘剑华结合广药集团新时代营销策划方案的发展变化，从“数字时代品牌领导力”主题，分享了广药在企业品牌营销和文化建设上的创新经验与典型实践，引起与会代表的高度共鸣和广泛认同。

中国领导科学研究会专职副秘书长程冠军提出了“新时代领导干部九大本领”，他指出，在新时代，增强执政本领，领导干部必须具备“九大本领”，即学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领、斗争本领。推进新时代党的建设新的伟大工程,必须把提升党的领导力作为重要内容,使我们党始终成为时代先锋、民族脊梁。

广东省领导科学与组织发展研究会会长邱伟年最后向与会代表汇报了LEO数字领导力创新发展刚要和2020年工作展望。

本次论坛内容丰富，与会代表在论坛上展开了热烈的讨论，在高端学术思想的激荡中推动新时代商业模式创新、共享经济、创新创业、战略领导等方面的研讨，为互联网、大数据、人工智能等新时代背景下中国企业的领导力开发和商业创新带来新的启示。