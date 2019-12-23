作为首届粤港澳大湾区文化艺术节系列活动之一的“大学校园传统音乐创新大赛”决赛于12月22日晚在广东歌舞剧院小剧场举行。

大湾区大学校园传统音乐创新大赛决赛精彩举办

肇庆学院的《百姓大舞台》

星海音乐学院的《荔枝颂》

广东文艺职业学院的《洪湖岸边是我家》

广州大学的《小鸟天堂》

广东工业大学的《鼓闻东西》

南方网讯 (记者/杨智明)作为首届粤港澳大湾区文化艺术节系列活动之一的“大学校园传统音乐创新大赛”决赛于12月22日晚在广东歌舞剧院小剧场举行。

我国传统音乐历史悠久，种类繁多，记录了千百年来劳动人民的思想智慧和活态实践，覆盖面广，影响力大，是中华文明的瑰宝。广东传统音乐是中华优秀传统文化的重要组成部分，以其浓郁的地域特色和独特的艺术风格而享誉国内，名扬海外。

这些年来，我省以校园为重要基地的校园传统音乐薪火相承活动，呈现出良好的发展势头。据了解，本次大赛以“传统音乐创新，你我携手同梦”、“薪火相传，不忘本来，吸收外来，面向未来”为主题，面向全省大学学生、教师(含退休教师)，征集以中华传统音乐(如全国各地民歌、民间器乐、戏曲音乐等)改编或融入传统音乐元素创作的小型声乐，器乐作品，具有岭南地区特色的作品参赛。总决赛共有22支队伍同台竞技，分声乐类、器乐类。经过激烈的角逐，声乐类别，肇庆学院的《百姓大舞台》、星海音乐学院的《荔枝颂》、广东文艺职业学院的《洪湖岸边是我家》获得一等奖；器乐类别，广州大学的《小鸟天堂》、广东工业大学的《鼓闻东西》，获得一等奖。

【图片】活动方提供