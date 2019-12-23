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第二届粤港澳大湾区大学生艺术节华师开幕

2019-12-23 16:24 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/刘倩）由教育部艺术教育委员会、广东省教育厅、广东省港澳事务办公室等指导与支持,“粤港澳大湾区音乐教育与艺术发展联盟”主办，以“活力湾区，艺脉相连”为主题的第二届粤港澳大湾区大学生艺术节于12月21日在广州大学城华南师范大学体育馆正式开幕。华南师范大学、星海音乐学院和粤港澳三地五十余所高校的领导、师生共计1300余人出席了开幕式。省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎同志宣布第二届粤港澳大湾区大学生艺术节开幕。

景李虎厅长等共同启动第二届粤港澳大湾区大学生艺术节开幕仪式

　　广东省教育厅副巡视员邱克楠代表省教育厅在开幕式上致辞，他期待青年学子们以向真、向善、向美和向上的活力与风采，共同奏响大湾区建设的“进行曲”， 共同奏响中华文化的“协奏曲”， 共同奏响民族复兴的“交响曲”！

粤港澳三地名校、名师、名艺术团，为三地青年演绎了一场别开生面的文艺盛

　　本届大学生艺术节包括开幕式、音乐会、美育论坛、名师工作坊、大师班、大学生艺术成果展演、艺术展览、闭幕式八个环节。邀请了粤港澳三地名校、名师、名艺术团，为三地青年演绎了一场别开生面的文艺盛宴，展现了三地高校文化艺术的多元交融、交流互鉴，尽显新时代粤港澳大学生“向真、向善、向美、向上”的精神风貌。

开幕仪式现场

　　粤港澳大湾区地域相近、文脉相亲、艺脉相连，肩负着共建面向世界、面向未来的现代开放创新型湾区的历史使命，三地大学生是活力湾区、人文湾区建设的生力军和先行军，相信本届艺术节将搭建起粤港澳大湾区青年学生共融互通、共同成长的平台，积极促进粤港澳大湾区青年文化艺术交流，弘扬中华美育精神，努力打造国际级文艺湾区。

编辑： 罗予岐

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