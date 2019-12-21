首批广东省一级美术馆评估定级正式启动

11月23日上午，广东省美术馆评估定级委员会专家小组一行，来到首批广东省一级美术馆评估工作实地考察第五站——韶关市翁源县涂志伟美术馆，开展系列考察工作。

涂志伟美术馆的外观图，仿佛架在江畔上的一台钢琴

评估当天，大量的观众走入涂志伟美术馆，参观各项展览

11月23日上午，广东省美术馆评估定级委员会专家小组一行，来到首批广东省一级美术馆评估工作实地考察第五站——韶关市翁源县涂志伟美术馆，开展系列考察工作。

涂志伟美术馆汇报工作现场

自2017年起，涂志伟美术馆就开始为迎接广东省美术馆评估定级做准备。2018年10月29日，罗一平会长获邀参加涂志伟美术馆五周年庆典。在庆典的致辞中，罗一平会长肯定了涂志伟美术馆通过各项固定展陈项目、中外艺术家创作展览活动，促进中外文化交流和韶关艺术事业繁荣发展，提升韶关知名度和影响力作出的积极贡献。对此，罗一平会长还希望这座扎根韶关大地，惠及全市乃至全国的艺术殿堂，必须紧紧抓住迎接广东省评估定级的重大契机，开拓进取，以评促建，并呼吁翁源县乃至韶关市各级各部门应该大力支持与推动涂志伟美术馆的各项迎接评估工作，为全市文化建设以及艺术建设作出贡献。此后，韶关市与翁源县两级政府的高度重视罗一平会长的呼吁，加大对涂志伟美术馆的各项政策及财政支持。并且，罗一平会长的致辞引起巨大的社会反响，社会各界热心人士对该馆也有大批的社会捐助，让该馆在软硬件设施上得到大幅的提升，充分彰显本次评估工作“以评促建”的目标。

中国美术家协会策展专业委员会副主任、广东省美术馆协会会长罗一平在涂志伟美术馆五周年庆典上致辞。

这两年来，该馆针对自身的薄弱环节，邀请广东省美术馆协会的专业人员三度到馆实地考察，开展各项指导工作。协会的专业人员对照广东省一级美术馆（民营美术馆 ）的各项标准，对涂志伟美术馆在典藏、公教、展览、图书室、安防等方面，提出一系列细致的整改措施，并且邀请广东美术馆典藏专业人员实地指导该馆进行库房改造工程。对此，涂志伟美术馆严格执行各项整改措施，不断改进提高自身的管理水平。另外，协会还引导涂志伟美术馆的专业人员，通过参观广东美术馆、深圳关山月美术馆、广州艺术博物院等国家重点美术馆，深入了解并参考借鉴他们的硬件设施及规章制度，同时还安排专业人员参加各类典藏、策展、公教培训班，大大加强自身软硬件建设，在各方面均有全面而大幅的提升。

在当天的汇报工作中，该馆的涂永先馆长从学术功能、文化责任、藏品研究和展示、公共教育、重大活动的策划水平和影响力、服务意识以及管理效能等方面汇报相关概况。在评估考察过程，协会与评估专家对涂志伟美术馆予以五个方面的肯定。第一个肯定，是该馆是由旅美油画家涂志伟先生出资兴建并向观众免费开放的公益文化机构，坚持每年把自己出售画作的资金用于美术馆的建设，让家乡人民可以在家门口欣赏高质量的展览，充分展现了涂志伟先生博大的爱国情怀。

第二个肯定，是该美术馆坐落粤北山区，立足乡村，把艺术送到农民家门口，一直坚持纯公益性，以美育大众为己任，始终坚持践行公益性原则不动摇，六年来的观众参观量达到150万人，这对于一个山区县级的美术馆来说，是一个惊人的数字。评估考察当天，专家看见一批又一批的乡亲前往过来观看展览，而且绝大部分是农民，赞叹道：“这些乡亲看着这些油画作品，脸上充满着自豪。这个美术馆为拓宽农民审美视野和提升农民的审美水平提供了便利。”

第三个肯定，是该馆已不仅局限于美术馆的基本功能，成为地方文化建设的重要力量。该馆通过书堂石、涂志伟美术馆、书堂阁、卲谒诗书法碑林、卲谒纪念馆、艺术家村落的建设，大力弘扬当地传统文化，助推乡村文化发展，为美育大众提供更多载体，也是对国家“美丽乡村”建设战略的重要支持。

第四个肯定，是该馆虽然坐落困穷山区，经济条件并不太好，但他们处处尽显人文关怀，为广大观众，专门配备的医务室、母婴室、残障人士室、第三洗手间等场所，更是在其他美术馆不多见。

第五个肯定，这个在贫困粤北山区的美术馆，虽然只是一家县级的美术馆，但他们一直坚持在综合管理、建筑环境、藏品资源、社会影响、公共文化服务等方面不断提升自身特色的发展，而且非常注重国内外展览交流，成为边远山区与外界交流的平台，极大推进了当地的对外交流活动，为当地山区美术事业发展和提高公共文化服务水平起到了很好的作用。

但是，通过深入考察，专家组指出该馆在展厅恒湿设备方面仍有不足。另外，该馆的学术研究力量不足，缺乏资深的学术研究人员，在展览、研究、典藏、公共教育等方面的美术馆管理团队建设有待加强。为此，罗一平会长向该馆提出六项建议：（一）不要把涂志伟先生的影响仅仅局限于一个县城里，应该要讲好涂志伟先生报效祖国与美术馆把艺术送到农民家门口这两个故事；（二）必须要加深对涂志伟先生文献与作品收集、整理、研究、展示工作，特别是学术梳理与深入研究，重视原创性学术策展，提高创新意义，扩大影响力；（三）政府部门利用好省内媒体及全国性媒体的资源，对美术馆的几项特色加以推广，加强自我宣传，增大在全国的影响力；（四）创新公共服务的手段。加强观众的调研，找准观众的审美需求，积极开展文化志愿者活动，多举办互动活动；（五）加强内部管理，进一步研究出规范化的管理制度和措施，各司其职，形成有效的管理制度，完善各方面的硬件设备；（六）多方筹措经费。一方面，政府会继续给予支持，另一方面美术馆也可以动用社会力量，通过企业赞助等渠道进行筹措。

评估专家与涂志伟美术馆工作人员合影

上述评估工作的实地考察情况，也是评估工作中收获的美术馆发展实例。这些成就，主要得益于国家近年来推动实行的美术馆免费开放的惠民政策，也与文化和旅游部陆续推出全国美术馆馆藏精品展出季、全国美术馆藏品普查、国家美术作品收藏和捐赠奖励项目等一系列扶持美术馆发展的措施、手段分不开。

广东省一级美术馆的评估更多考虑的是国家标准，因此，不少美术馆虽某个方面做得比较突出，有些未达到全面要求而仍需要继续努力。同时现在的评估，也只是在中国美术馆发展的现有状况下所树立的标杆，而整体上尚处上升阶段的中国美术馆事业，未来还有很长的路要走，广东省美术馆协会需要在在探索中不断前进。近期协会将继续积极研究与听取各方面意见，希望在美术馆专业规范和共性的基础上，进一步加强分类管理和指导，促进美术馆格局的进一步优化，推动各级和各类美术馆在自身定位上的健康发展。