第八届大学生艺术博览会(广州)开幕 十大美院参展者占六成以上

12月19日下午，2019年第八届大学生艺术博览会(广州)在广州琶洲南丰国际会展中心隆重开幕，12月20日-22日面向公众开放。

开幕式现场

南方网讯 （记者/杨智明）12月19日下午，2019年第八届大学生艺术博览会(广州)在广州琶洲南丰国际会展中心隆重开幕，12月20日-22日面向公众开放。

本届大学生艺术博览会(广州)将携503位青年艺术家的1048件作品开展，参展艺术家及参展作品构成保持一贯鲜明定位：学院、活力、潜力。

大学生艺术博览会(大艺博)一直致力于为中国年轻艺术创作群体提供高水平展示平台，7年来共有5500多位青年艺术家，超过14300件作品通过大艺博平台得以展示，并由此进入公众、专业机构、艺术收藏者、媒介的视野。由于奉行专业、权威与专注的理念，大艺博成为关注中国青年艺术家的人士、机构把握青年艺术家及作品资讯、信息最重要的平台之一。

学院力量集中展现

十大美院参展者占六成以上

硕士以上高学历占六成以上

大艺博自创办起，明确为高等院校培养的青年艺术家提供展示推广平台，参展艺术家均通过艺术专业高等教育培养，2019年第八届大艺博(广州)参展艺术家中，本科毕业的占37.5%，硕士博士毕业及在读的占62%。硕士以上高学历的参展艺术家占比较往届呈上升趋势。

据组委会介绍，本届的503位参展艺术家从国内外333所院校的4256位艺术家中产生，而在参展艺术家毕业院校的统计中，中国十大美术学院的占比达到64%。

第八届大艺博(广州)观展现场

学院力量在中国未来艺术人才的培养上举足轻重，起着专业引领与示范的作用。大艺博组委会多年来与院校合作的模式，也深受合作院校、艺术机构及艺术赞助人的广泛肯定。本届大艺博(广州)与西安美术学院版画系合作设置展示专区，充分展现西安美术学院版画系的学院探索与艺术人才的培养成果，参展艺术家59名，其中博士1名，硕士35名，本科23名，共展出作品84件。

本届大艺博(广州)的青年策展人专区更是学院实力的一次集中呈现，学术指导江衡老师带领翁美霞、郑嘉如、郑小彭三位青年策展人，以“交汇与重译”为主题。本专区共展出21位特邀名师及60位青年艺术家154件作品。

年轻就是当代，就是未来

00后艺术学子首次亮相

国际视野+当代精神凸显

年轻是大艺博最显著的特征，大艺博聚集了每年从院校刚毕业的最年轻的一群新生艺术力量。而这个艺术群体，年轻的属性也赋予了他们的创作鲜明的特征，不论是观念的表达，还是媒介的运用，都充满探索热情与实验精神，加上时代赋予的先天优势，他们比他们的前辈天然具备更为开阔的国际视野与当代思维。

00后艺术学子已经在本届大艺博(广州)首次亮相，而90后的占比继续壮大，占了所有参展艺术家的75.8%，成为参展的绝对主力。这一代青年艺术家在创作上不再拘泥于本专业的范畴，“跨界”成了一件自然发生的现象，版画系的创作装置，油画系的玩起综合材料，雕塑系的拍摄影像……专业的边界在他们的积极探索中日益模糊。富于观念的多种媒介与方式、综合材料的运用，使中国最年轻艺术创作群体，呈现出极具活力、极其丰富、视野开阔的群体特性。

第八届大艺博(广州)观展现场

虽然本届大艺博参展作品依然是以架上为主，但参展艺术家在主题题材、创作手法、材料运用等多方面的创新，使架上作品的面貌给人耳目一新的感受。

为了顺应动态影像传播直接影响文化生态、传媒形态、交流及思维方式的当下，并藉此鼓励青年艺术家的影视创作，进一步展现大艺博的活力与视野及对跨媒介表达的关注，大艺博组委会今年继续设置影视作品展示专区，通过18部作品呈现影视专业学子在纪录片、微电影、动画片等不同类型的创作与探索。

【图片】活动方提供