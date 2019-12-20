粤港澳大湾区高水平应用型院校建设研讨会在广东白云学院举行

12月19日，在广东白云学院建校30周年之际，“粤港澳大湾区高水平应用型院校建设研讨会”在该校北校区举行。

南方网讯（记者/刘倩）12月19日，在广东白云学院建校30周年之际，“粤港澳大湾区高水平应用型院校建设研讨会”在该校北校区举行。教育部学校规划建设发展中心、广东省教育厅、广东省教育研究院 、广东省高等教育学会有关领导，北京大学等30多所高校的代表共200余人参加了研讨会。

广东白云学院黄大乾校长致辞

本次研讨会以“聚焦湾区、期待湾区、贡献湾区——把握新时代大湾区发展机遇 推动大湾区高校高水平高质量发展”为主题，由教育部学校规划建设发展中心主办，广东省高等教育学会、广东白云学院承办。

如何进一步改革创新，着力破解教育教学和人才培养中的突出问题，不断提升应用型人才培养水平，增强服务大湾区经济社会发展能力，以更大格局、更多智慧、更强决心谋求高水平发展？与会代表围绕主题建言献策，共商一流应用型本科教育及高水平应用型本科院校发展大计。

广东白云学院校长黄大乾在研讨会上致辞中表示，作为粤港澳大湾区应用型本科院校，广东白云学院近年来做了积极的探索。学校先后成为全国首批应用科技大学改革试点战略研究院校、中国应用技术大学联盟发起和理事单位、广东省首批普通本科转型试点高校。学校《校企协同育人“3+1”人才培养模式改革与实践》荣获广东省第八届教学成果一等奖，成为民办本科院校的首例。《“以学生为中心”的大学教学范式变革实践与研究》获广东省第九届教学成果二等奖。

广东省高等教育学会副会长卢晓中在致词中说，世界一流湾区建设离不开一流高等教育支撑，党的十九大提出“实现高等教育内涵式发展”的战略要求，构建湾区现代教育体系，亟需发展壮大具有湾区特色、国内领先、世界一流的高水平应用型本科教育。2016年6月，广东出台《关于引导部分普通本科高校向应用型转变的实施意见》， 2018年，广东省教育厅、省财政厅进一步制订了《2018—2020年高等教育“冲一流、补短板、强特色”计划》，力图通过一系列强有力的举措，引导应用型本科院校围绕全省产业转型升级，加快建立人才培养、技术创新、社会服务、大众创业、万众创新一体化发展机制，推进高水平应用型本科院校建设，推动形成层次结构合理、优质特色发展的高等教育体系，助力广东在建设中国特色世界一流应用型本科院校上走在全国前列。卢晓中表示，粤港澳大湾区高校正面临协同发展的制约和束缚，需要及时有效破除，希望我们借助交流平台，群策群力，共谋发展。

教育部学校规划建设发展中心陈锋主任做会议主旨报告。他对《国家产教融合建设试点实施方案》也作了详细解读。

研讨会上，厦门大学原副校长邬大光、天津职业技术师范大学原党委书记孟庆国、北京大学教授郭建如等均就相关话题做了专题报告。