广州图书馆携手广外举办斯拉夫之美系列活动

“一带一路”斯拉夫之美系列活动于12月15日举办了塞尔维亚文化和波兰文化专场活动。

由广州图书馆、广东外语外贸大学西方语言文化学院、波兰共和国驻广州总领事馆、广东广播电视台广播新闻中心合作举办的为期一个多月的“一带一路”斯拉夫之美系列活动于12月15日举办了塞尔维亚文化和波兰文化专场活动。

为促进中国与“一带一路”沿线国家之间的文化交流与民间交往、助力实现“民心相通”，广州图书馆与广东外语外贸大学西方语言文化学院以俄罗斯、波兰和塞尔维亚这三个历史悠久、文化艺术底蕴深厚的斯拉夫国家为本期系列主题，举办了三场文化活动，通过诗歌、画作、音乐等形式向大众介绍丰富多彩的斯拉夫文化。

出席开幕式嘉宾合影

12月7日下午，广州图书馆“一带一路”斯拉夫之美系列活动举行开幕式。广州图书馆副馆长罗小红在致辞中指出，举办本次活动的目的是为了促进中国与斯拉夫民族之间的文化交流，实现“民心相通”，通过诗歌、画作、音乐等形式向大众介绍充满创意、多彩的斯拉夫文化。广东外语外贸大学西方语言文化学院院长杨可教授谈到，本次系列活动体现了广外西语学院积极应对社会发展和变革，走出校门，走向社会，利用自身多语种优势和特色开展社会服务的责任与担当。她表示，该系列活动是广外西语与广图多元文化馆强强联手打造的文化品牌，今后还将陆续推出其他“一带一路”沿线国家的文化专场活动。

作为本次系列活动的起点，【广图真人书】俄罗斯专场活动以“‘战斗民族‘广东养成记—广东-俄罗斯青年交流”为主题，广东外语外贸大学西方语言文化学院俄语系主任兼俄罗斯研究中心副主任李昂与广东广播电视台双语主持人罗丽婷带领观众一起简要回顾了今年9月广东广播电视台在莫斯科举行的“风起湾区·共创未来”中国（广东）与俄罗斯合作交流故事会，欣赏了广外俄语专业学生带来的精彩俄罗斯民族歌舞表演，观看了《我在大湾区》系列短片并邀请新时代俄罗斯年轻人现场分享在大湾区打拼的精彩故事。

“走近塞尔维亚，体验文化之美”活动与“魅力波兰——波兰诗歌与绘画”系列活动则于12月15日举行，共吸引了超过500名读者和观众前来观看参与。

在“诺奖云集之地，波兰诗歌之美”的诗歌分享会环节上，波兰已故诺贝尔文学奖得主、世界知名女诗人维斯瓦娃·辛波斯卡生前的助理，现任辛波斯卡基金会主席，波兰诗人、文论家、翻译家米哈尔·鲁西内克(Michał Rusinek)先生来到了现场，向广大读者介绍了备受诺奖青睐的波兰诗歌，亲述了与辛波斯卡的共事经历，分享了其个人诗歌创作经历。

活动现场还举行了波兰艺术家阿格涅丝卡·艾娃·凯柯芙斯卡(Agnieszka Ewa Kajkowska)名为《结构》的画作展，共展出12幅版画，该展览从2019年12月16日在广州图书馆北楼八层多元文化馆面向广大读者持续开放至明年1月15日。