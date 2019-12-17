2019教育大数据高峰论坛在京召开

12月13日，2019教育大数据高峰论坛在清华大学附属中学正式召开。

12月13日，2019教育大数据高峰论坛在清华大学附属中学正式召开。本次论坛由清华大学教育研究院及北京市教育学会高中教育研究院分会主办，清华大学附属中学承办，七天教育研究院支持。

论坛就全球相关教育大数据的创新和实践，以大数据认知、应用为主题，对其在教育教学中实践现状和前沿课题进行探讨。清华大学附属中学校长王殿军校长主持了会议，北京教育学会会长罗洁、清华大学教育研究院院长石中英、北京市教委基教二处副处长马可在开幕式上致辞，向与会千余名来自全国各地的校长嘉宾介绍了当前教育教学政策方针及当下大数据与其他学科的融合。

石中英院长代表清华教研院全体师生对各位领导的莅临指导表示衷心感谢，对各位校长代表的参会表示热烈欢迎。石中英认为，当前人类社会正在进入一个新的更加复杂的时代，以信息化、大数据、云计算、人工智能等为代表技术革命一方面有助于教育者更好地认识教育、分析教育和深化教育改革，探索“学习是如何发生的”、“教育是如何发生的”、“综合素质评价如何进行”等一系列教育基本问题和重大问题，另一方面也对传统的教育观念、教学观念、学习观念、评价观念以及学校治理体系建设都提出了许多严峻的挑战。如何认识把握机会、迎接挑战、深化改革、预防和解决潜在的风险与已经出现的问题，是新时代教育工作者必须要深入思考和协同解决的时代课题。

教育部考试中心专员参与会议，以“挖掘考试数据蕴含信息。发挥高考、立德树人、服务选拔、指导教学的多重功能”为主题，分享了大数据时代的考试、高考改革一些背景，就教育部考试中心的举措等方面做出了针对性发言，表达出大数据时代下，教育突围需要大家共同的努力。

北京外国语大学书记王定华在会上就大数据时代技术驱动教学应用提出，教育大数据的发展，是驱动教学改革的主要工具之一。王书记就论坛关注的科技创新在教育教学中的应用，展示教育技术在变革人类学习模式、改善和记录人类学习能力上的潜能，展示大数据发展下的教学改革进程等话题进行了分享。

清华大学附属中学王殿军校长从多年教育实践出发分享了主旨报告《教育大数据对综合评价的意义》，引起了现场参会校长的强烈共鸣。清华大学教育研究院党总之副书记张羽教授从事教育数据研究多年，本次论坛上，她从专业出发，深入浅出，就《多模拟神态神经生理数据对学习过程的识别与反馈》展开详细论述，展现了清华大学教育研究在教育大数据应用领域的研究进展。

下午议程，来自新加坡国立教育学院院长顾青扬先生在论坛就教育大数据时代人才培养分享了国立教育研究院的研究心得。

最后，与会嘉宾共聚一堂，教育大数据应用实践专家、七天教育研究执行院长张威先生发起校长圆桌讨论，以《利用大数据分析和推荐系统，帮助学校提供自适应学习服务》为主题，合肥一中校长封安保、青岛二中校长孙先亮、重庆南开中学田祥平、北京第十八中学校长管杰参与了讨论，各位校长结合教育大数据应用的精彩分享，赢得与会校长们的阵阵掌声。

此次论坛，不仅就实现创新型人才的目标进行强化，也为未来教育的发展提供有益的启示，共同推动教育大数据的创新和应用。从昨天到明天，世界数字化发展浸润教育之路，刺激着我们铺就新的道路。教育大数据的应用发展，必须能支持学生之间、知识资源之间、复杂社会中各类现实挑战之间的交叉联系。这需要我们以更开放的视角、更快的学习速度、更强的变革力度审视、引领、驱动教育工作的开展。论坛最后，主办方希望现场参与的一千余名校长朋友可以成为教育界数字革命的种子，播撒在我中华大地，引领新时代教育浪潮。国际在线