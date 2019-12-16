“米泽”式校园日常推理碰上“甜点”：既轻松愉悦又出人意料

每个甜品背后都是一个大谜团。

王兰（左）、林青华（右）谈米泽穗信“小市民”系列小说

南方网讯 (记者/杨智明)近日，由广州天闻角川动漫有限公司引进出品的米泽穗信力作“小市民”系列丛书在全国火热上市!为让广大读者更好的阅读这一系列的小说，12月14日下午，天闻角川携手广州言几又书店，特邀广东外语外贸大学日语语言文化学院副教授王兰及广东工业大学外语学院副教授林青华，与广大读者分享背后的创作故事和翻译心得。

据介绍，“小市民”系列丛书围绕着各色甜品而展开，每个甜品背后都是一个大谜团。作者米泽穗信对书中甜品的选择，是经过了深思熟虑。每个甜品，都有特殊的含义，等待读者慢慢挖掘，慢慢领悟个中深意。

译者因故事“甜点”吃胖

老被情节“欺骗”

翻译了米泽穗信《春季限定草莓挞事件》和《夏季限定热带水果芭菲事件》的王兰接受记者采访谈道，这两本书属于校园日常推理，故事的主人公不是叛逆的少年，而是普通男生女生，故事里会表现他们内心的悸动；每一本书的故事主人公是一样的，而发生的故事是不一样的人，主人公在系列书中情感处于一个推进的过程，也经历着成长的变化。而且，每一个故事都以“小甜品”展开。

在翻译这本书的过程中，王兰称自己胖了五斤，“因为每一个故事背后都有一个特别有意思的甜点，看了之后就忍不住想吃甜品，甜品是亮点。”

此外，王兰需要不断猜透作者的心思，结果却往往出人意料，并没有在智商上碾压了作者，“反而我又被骗了。”到了故事结尾，王兰老师并没有以看到故事里有波澜壮阔的东西，只是感觉自己回到十六七岁的时候，回到小女生的心态，看待男女主人公的交往，“非常容易找到共情，很多情绪性的描写非常细腻。”

王兰也坦言，比翻译纯文学来得容易，翻译了两个月的时间，整体轻松愉悦，读起来流畅，且尽可能地将原著笑话中的“梗”更好地表达出来。目前，豆瓣上的评分比较好，喜欢的人显得很喜欢。

米泽穗信“小市民”系列小说

“小市民”系列丰富日常推理流派

推理小说是大海洋

来自广东工业大学的林青华，正是近期大热的《天气之子》小说简体中文版的译者，此前他曾翻米泽穗信的《十米真相》，对米泽穗信也十分了解。

林青华称米泽穗信“小市民”系列丰富了日常推理这个流派，并评价它们比较接近轻文学的特点，会有一大批读者喜欢，就像《读者》一样，抓住了一层读者，所以引进这系列小说是非常有意思的事情。可以想象到读者读起来是轻松愉悦的，而不是“掉书袋”。

同时，他认为，翻译日本小说，其中推理小说就是一个很大的海洋。通过引进与翻译，关注到年轻的读者，关注到写作，这样的事情很有意义。

据天闻角川总编辑梁卫介绍，严格意义上的“轻小说”，天闻角川已经做了十年，是一个非常垂直的领域，会一直做下去。“轻小说”是多个媒体连接而成的作品。比如，有动画、漫画、大电影等。

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