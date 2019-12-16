这位韩国画家学水墨画，巨幅山水作品凭“白云”圈粉

一张横式3.6×1.45米的山水作品《问余何意栖碧山》特别吸晴。

南方网讯(记者/杨智明)近日，水墨广东艺术博览会举办。在流花中心五号馆A20展位，南方文交所主办的“50年的中国情怀——朴霜雪山水画展”格外引人注目，其中，一张横式3.6×1.45米的山水作品《问余何意栖碧山》特别吸晴，谁也没想到，一幅幅气韵生动的传统山水画竟然出自一位韩国人的手中。

《问余何意栖碧山》详情图 3.6×1.45米

画面中，左侧大片的白云从高天上流淌下来，笼罩并穿行在山峦之巅，气势宏阔而回味悠长;右侧一座座丛林阴翳的山峰高高耸起，宁静自然而充满生机。从艺术手法上看，此作也是朴霜雪近年来难得的精品，构图上大开大合，纵横穿插。整体看来，碧山骨气深稳，白云雅韵高怀，情近意远，以静制动，以实写虚，功底确实非同一般。

艺术广东·当代艺术博览会总策展人武少宁这样评价朴霜雪的画作：“水墨运用得相当不错，给人很多惊喜，虽然很传统，但是表现方式，有一种气势磅礴的感觉。尤其在云的表现上，带有一定的符号性，运用了象征主义;用笔墨的方式，也很独特，像画格子一样，把山分成若干小格子，这个时候给人感觉是山就是就是这样，同样是象征主义。他用象征主义解决了中国很多艺术无法解决的问题。面对一个客观的山，景观上是怎么表达它的，是把画得更像一座山呢?还是把主观的想象表现出来呢?”

朴霜雪告诉记者，他开始学中国画时，主要学习石涛、黎雄才的绘画技法，他早年看到石涛的一本书，从临摹开始，走上学习中国画之路，现在平时能坚持每天绘画八小时以上；他同时喜欢中国的山山水水，常常将所见所闻表现于笔端。

现场观众欣赏画作

据了解，这一展览曾于11月29日至12月2日参加广州艺博会，预展当天，一张16平尺的大作《但见流出山中花》就被藏家预订。为迎接水墨广东艺术博览会的到来，朴霜雪先生精心完成了这幅耗时几个月的丈二作品。此作仍以中国笔墨描绘家乡山水，意境取自李白《山中答问》：“问余何意栖碧山，笑而不答心自闲。桃花流水窅然去，别有天地非人间”，展现了一种远离尘世、闲适自乐的理想境界。

现场，除了这幅《问余何意栖碧山》，展览作品中横式2.85×80米的《云海相望寄此身》、1.36×0.69米的《千里涵空碧水魂》、1.23×0.41米《雪里已知春信至》，竖式1.45×0.86米的《不知溪源来远近》也均让人赞叹不已。

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