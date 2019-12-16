科技赋能见成效，尚德机构10月考期成绩保持高位

12月14日，成人在线教育公司尚德机构在京举办“很高兴遇‘尚’你——尚德师生见面会”。

12月14日，成人在线教育公司尚德机构在京举办“很高兴遇‘尚’你——尚德师生见面会”。活动现场，尚德机构相关负责人公布了尚德学员在2019年10月自考考期取得的成绩。在该考期，尚德学员通过率继续保持高位，总计通过科次超过28万。

尚德机构相关负责人介绍，在1-9月的备考期间，尚德学员听课总时长达1650万小时。直播课程大多集中在晚上7点至10点，重播课程任何时段都可以观看。时间上的灵活性让学员实现了碎片化学习。

尚德学员取得优异的成绩得益于机构教研教学的深厚基础。在教学、教研方面，尚德机构保持着高投入，远超所处规模应投入水平。数据显示，尚德机构师资队伍强劲，为保证新入职教师的教学质量，尚德机构提出“课程标准化”战略，制定课件官方标准，统一配置官方课件，制定课程模板，并编撰更适合自考学生的尚德版自考教材。在保证课程质量的同时让新教师们能快速上手。

在教研方面，尚德机构通过扩大题库储备、缩短学习路径、编写教材书籍、提供考前冲刺服务等多种手段提高教研能力，辅以人工智能，提高学员学习效率。此外，为节省学员学习时间，尚德机构通过AI分析学员的听课情况、做题情况和错题掌握情况，为学员定制个性化学习计划。

值得注意的是，尚德机构还搭建了线上社区，供学员们相互交流、鼓励和倾诉。社除了大范围的开放社区，尚德机构还鼓励学员们自发组成学习小组，互相监督学习。小组成员会互相帮助解答学习中的问题、分享笔记和经验。