2019年第八届中国好教育盛典举办

12月12日，“礼赞70年，筑梦新时代”2019年度中国好教育颁奖盛典在北京召开。

12月12日，由中国互联网新闻中心（中国网）主办，中国网教育频道承办，北京京师汇普教育科技有限公司、北京聚赢恒远教育科技有限公司协办的“礼赞70年，筑梦新时代”2019年度中国好教育颁奖盛典在北京召开。教育部原副部长张天保，中国互联网新闻中心（中国网）总编辑王晓辉出席活动并致辞。教育部基础教育司原司长、国家副总督学王文湛，中国教育学会初中教育专业委员会名誉理事长李锦韬、中国网资讯中心总监詹海涛等出席活动。300余位教育领域官员、学者以及来自全国各地的校长、教师代表，教育机构代表与会。

教育部原副部长张天保表示，回顾70年来新中国教育发生的历史性变化，每个教育人都经历了一次生动的爱国、爱党、爱社会主义的主题教育。这一年，党中央、国务院密集发布了一系列推动教育改革发展的文件，描绘了深化教育体制改革的蓝图。必须承认，目前的教育供给还存在短板和差距，需要进一步提升质量，以适应经济社会发展，满足人民对优质教育的需求。而深化教育体制改革，把中央的指示精神落到实处，重点在于课堂和课程改革，这个重担就落在了广大好校长、好老师的肩上。中国网为好校长、好教师颁奖，起到了激励、加油、鼓劲的作用。希望教育战线的全体工作者紧紧抓住深化体制改革，提升教育质量这条主线，为推动中国教育发展进步加油！

中国互联网新闻中心（中国网）总编辑王晓辉在致辞时表示：“我们热情礼赞70年成就，一定不会忘记一群教育人的筚路蓝缕；我们奋力构筑新时代中国梦，必然离不开中国好教育。所以，本届“中国好教育盛典”，将主题定为“礼赞七十年•筑梦新时代”。我们相信，中国教育事业在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在千万教育人的奋斗中，一定会开启教育强国路的新篇章。中国网作为中宣部、国新办领导的中央重点新闻网站，以“讲好中国故事，传播好中国声音”为己任。教育既是国计，又是民生，而讲好中国教育故事是讲好中国故事的重要组成部分。

王晓辉介绍，中国网自2012年起，已经连续举办8届中国好教育盛典，现场参与数千人，线上覆盖数百万老师、学生和家长。通过中国好教育盛典活动，一方面希望找寻一批优秀的教育工作者和教育机构，宣传榜样，引领实践；另一方面也希望把最基础、最一线的教育工作者的故事带到公众面前，让全社会理解教育，尊重教育。”

活动当日，国家教育部原基础教育司司长、原国家副总督学王文湛发布《2019中国教育十大年度数字》并进行了解读。今年入选的十大数字，涵盖了教育投入、学前教育、基础教育、高等教育、民办教育等不同维度，展现了2019年中国教育发展的趋势和脉络，体现出从教育大国向教育强国迈进过程中，取得的阶段性成就。

作为历届中国好教育盛典最重磅的奖项，两位年过八旬的教育前辈——北京市建华实验学校董事长李金初，中国科学院研究员、中科院原儿童数学思维发展课题组组长张梅玲荣获“2019中国好教育烛光奖”。

活动同时揭晓了 “2019中国好校长”“2019中国好教师” “2019年度助力教育热心公益组织”等奖项。甘肃省兰州市七里河区七里河小学王俊莉等20位校长，贵州省兴义市红星路小学万峰林校区黄仕鲜等20位教师分别荣获“2019中国好校长”、“2019中国好教师”荣誉称号。北京新东方公益基金会、好未来公益基金会、蓝蚂蚁行动、新教育晨诵公益项目、四川省优质教育促进会、巫山县红叶行动大学生志愿服务中心荣获公益奖项。

2019年，民办教育领域也取得了新的发展，国家标准、行业标准日益完善，在科技的推动下，一批批优秀的教育产品、教育品牌脱颖而出。今年，好教育盛典共计颁发20余类奖项，对近30位优秀的民办教育家、100余家民办教育机构进行了表彰。