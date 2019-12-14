南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育快讯

巴金：奋斗就是生活，人生只有前进

2019-12-14 15:56 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　巴金是一位世纪老人，到他2005年去世，见证了百年中国的跌荡历史，从刻画时代巨变的《激流三部曲》-《家》《春》《秋》，到老年时期叩问心灵的《随想录》，他的文字却永远充满着青春的激情与活力，成为无数读者的灵魂灯塔。

　　“生活并不是悲剧。它是一场“搏斗”。我无论在什么地方总看见那一股生活的激流在动荡，在创造它自己的道路，通过乱山碎石中间。”——巴金在《家》的总序中这般写道，而“一直向前”更是他贯穿一生的座右铭。

　　晚年笔耕不辍的巴金

　　巴金出生于四川成都一个世代做官、数世同堂的封建大家庭，当时的李公馆位于现今的青羊区通顺街上，如今去已觅不见任何痕迹，只能从巴金的记忆中想象：“门前台阶下一对大石缸，门口一条包铁皮的木门槛，两头各有一只石狮子，屋檐下一对红纸大灯笼，门墙上一副红底黑字的木对联’国恩家庆，人寿年丰’。”(《我的老家》)这是巴金1923年5月离开家时的样子，也是他的小说《家》中“高家”的样子。这座五进三重的大宅院里，巴金有“将近二十个长辈，有三十个人以上的兄弟姐妹，有四五十个男女仆人。”李公馆上下都在一个封闭的既定的秩序中生活，巴金他在这个上百人的小社会里生存成长起来。

　　他目睹了大哥被父亲安排婚姻，以抓阄的荒唐方法确定了新娘；目睹了三姐被人用花轿抬到一个陌生人家，一年后因为难产凄凉地死在医院里。而父母的先后病逝，也使他们作为长子长孙一家，卷入到大家庭的欺压和遗产争斗之中，直到可恨而可怜的祖父也死了这位封建权力大家长毕生“长宜子孙”的愿望也终告落空。

　　1923年春天，一个暮春的清早，大哥在江边流着眼泪把巴金和三哥尧林送到木船上，他们从这里坐船离开了成都。

　　在《新生•自序》中，他这样回忆：“我辞别了山，渡过了江，划起了一只独木小舟，向着人间的海驶去。暴风雨吹打我的脸，巨浪颠簸我的舟，但他们并不曾淹没了我。”

　　离开家庭后，巴金在上海和南京辗转求学，后来远赴法国，在这一过程中，他为了排遣苦闷与思乡的情绪，开始写作。随着处女作小说《灭亡》的发表，巴金，一个新的名字出现在中国文坛。

　　1928年巴金回到上海后，大哥李尧枚来探望，在闲谈中巴金提到想写一篇以自家人物为主人翁、反映封建大家庭的小说，大哥极力地支持。这部小说，就是《家》。小说中的高觉新，原型就是大哥李尧枚。最戏剧化的是，1931年4月18日《激流》总序在上海《时报》第一版上发表时，报告大哥服毒自杀的电报马上就到了，当时巴金刚好写到“做大哥的人”那一章。“

　　1933年，《家》正式出版，巴金写下序言，题为《呈献给一个人》。这“一个人”，就是大哥李尧枚。他最终也没有读到这本书，而在封建家庭的重压下，选择了自我毁灭。

　　巴金与大哥李尧枚的合影

　　“我的最大的敌人就是封建制度和它的代表人物。我写作时始终牢牢记住我的敌人。我在十年中间)1931-1940写完《激流三部曲》，下笔的时候我常常动感情，有时丢下笔在屋子里走来走去，有时大声念出自己刚写完的文句，有时叹息呻吟、流眼泪，有时愤怒，有时痛苦。”——巴金《创作回忆录》。巴金以十年时间完成《激流三部曲》，带给年轻人鼓励与希望，鼓励他们投身自己的理想。

　　人民文学出版社的“激流三部曲”

　　1978年，晚年巴金开始写作《随想录》，随着身体状况逐渐恶化，后期他已经拿不稳笔，又几次住院。1000多字的文章他断断续续要写几个月，有时候一天只能写出几十个字。从《灭亡》到《激流三部曲》再到《随想录》，巴金始终以青年时代确立的理想来拥抱这个世界，即使百岁，也依然青春，依旧在与生命搏斗。

　　1985年，年过八旬的巴金收到了十位小学生的来信，他们向巴金询问“寻找理想”的问题。巴金的回答，就如他对自己漫长人生的总结：“理想从未在我的眼前隐去，它有时离我很远，有时仿佛近在身边；有时我以为自己抓住了它，有时又觉得两手空空。有时我竭尽全力，向它奔去，有时我停止追求，失去一切。但任何时候在我的面前或远或近，或明或暗，总有一道亮光。不管它是一团火，一盏灯，只要我一心向前，它就永远给我指路。”

　　巴金晚年写作时坐的轮椅

　　巴金纪念馆中的巴金塑像

　　2005年10月17日，101岁的巴金离世。遵照他的遗嘱，他和妻子的骨灰被混在一起伴着玫瑰花瓣，飘散在东海。

　　正如研究巴金的学者李辉所说：“年轻的巴金曾经比喻生命运动像水流，他的一生都在激流中搏斗/向前，从此，他的生命如激流一般汇入大海;从此，一个矛盾/痛苦，同时又丰富/伟大的生命，走进了历史。“

　　本周日晚21：35，深圳卫视《课间十分钟》第二季走进巴金的家。

编辑： 杨智明

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第24期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235