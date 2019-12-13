港大剑桥合作再升级，五年四学位培育科学专才

今年，港大与剑桥大学进一步加深合作，合办香港大学-剑桥大学本科招生计划（自然科学），共同培养具有全球视野并富有创造力的科学专才。

近年来，香港大学不断与世界顶尖院校合办联合双学位课程和招生计划。2019年，港大与北大新推出的经济金融方向及法律方向联合双学位课程，吸引多位优秀学生入读。

今年，港大与剑桥大学进一步加深合作，合办香港大学-剑桥大学本科招生计划（自然科学），共同培养具有全球视野并富有创造力的科学专才。入选该计划的学生5年学成后，将分别获得香港大学颁发的理学士、剑桥大学文学士、理学硕士及文学硕士。学生将首先于香港大学理学院学习2年，成功通过考核后将前往剑桥大学攻读自然科学方向本科及硕士合共3年的课程。学生亦可选择只修读本科课程，并获颁港大理学士、剑桥文学士及文学硕士。(注: 剑桥文学士毕业生可于毕业届满指定年期后申请成为文学硕士)。

据介绍，港大现有合作院校还包括北京大学、巴黎政治大学、加州大学伯克利分校及伦敦大学学院，合作课程领域横跨人文社科、经济金融、工商管理、法律、工程学、计算机科学及自然科学。

2019年是香港大学-北京大学联合双学位课程收生元年。港大与北京大学法学院及光华管理学院共同录取了一批精英学生。学生于北大及港大先后学习2.5年(法学)或2年(经济金融)，完成联合培养方案后，可获得两校分别颁发的学士学位。

香港大学联合双学位及本科收生计划一览

港大通过“多元卓越入学计划”，为综合素质良好且具有不同才能的优秀学子提供入学机会。在“多元卓越入学计划”中表现优秀者，将在2020年高考前，获得香港大学的入学优惠。其中报名双学位或联合招生计划的优秀同学，亦有机会在高考前获得该项目入学优惠或院校推荐。符合以下任何一项的2020年高中毕业生，均可通过“多元卓越入学计划”报名：平时成绩优异；文艺或体育特长；曾获竞赛类奖项；课外活动经历丰富。

有兴趣报考以上计划或课程的学生，需于2019年12月18日前进行报名，注明参加“多元卓越入学计划”，并提供在校学业成绩、有关特长或经历（例如学术类竞赛、体育、艺术、社会服务等课外活动）的证明。港大将筛选部分符合要求的学生参加于2020年1月于内地多个城市举行的多元卓越提前面试。