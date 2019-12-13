舞动青春 广州这所学校文艺汇演很精彩

本届艺术节从策划、比赛到汇演，历经一个多月的精心准备，当晚约有450位师生参加演出，他们不仅有来自于学校各个班级的社团成员，还有已退休教职工和学校在职教职工。大家以饱满的热情和大胆的创意将自己的才华融入到节目中，最终为广大观众呈现出一场美轮美奂的艺术盛宴。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/邓胜立）2019年12月12日晚，广州市纺织服装职业学校“舞动青春，逐梦前行”艺术节文艺汇演在中山纪念堂隆重举行。

本场文艺汇演持续两个多小时，通过“锦绣中华”、“霓裳丽影”、“舞动青春”三个篇章为大家呈现了广州市纺织服装职业学校师生精心准备的系列精彩节目，以丰富的形式奏响爱国追梦的时代主旋律。

据悉，本届艺术节从策划、比赛到汇演，历经一个多月的精心准备，当晚约有450位师生参加演出，他们不仅有来自于学校各个班级的社团成员，还有已退休教职工和学校在职教职工。大家以饱满的热情和大胆的创意将自己的才华融入到节目中，最终为广大观众呈现出一场美轮美奂的艺术盛宴。

活动以歌曲《我和我的祖国》拉开序幕，全校2300多名师生共同唱响祝福祖国母亲的赞歌，画面震撼人心，余音绕梁。

广州市纺织服装学校童迎保校长发表致辞时说道：“艺术如春风化雨般在潜移默化中美化人们的生活。校园文化艺术节为我们提供了一个展示青春风采和彰显学校文化艺术特色的广阔舞台，是对学校艺术传承和创新、美育工作水平开展情况的大检阅并预祝大家度过一个欢乐而愉快的夜晚。”

这是艺术的盛会，这是欢乐的海洋。投影舞台剧《那些年》，以新颖的表演方式述说了青春的故事，赢得众多师生的热烈喝彩。由王哲副校长带领的教师团队用欢快的快板表演为众人上演了《垃圾分类我先行》，提醒众人要积极响应广州市推行垃圾分类的政策，加强观众的环保意识。活动最后，音乐社演奏由团委李子良老师作词作曲的《梦想的彼岸》，唱响了属于纺校学子的青春与梦想。

悠扬的音乐，动感的舞曲、充满正气的美文诵读、惊艳众人的反串京剧表演，活动高潮迭起，掌声阵阵，观众沉浸其中。以汉服、扎柒为主题的服装秀让观众大开眼界，复古的造型、亮丽的搭配、时尚的模特，构成了一道独特的风景。观赏中，大家感受到中华优秀传统文化的独特魅力,更感受到纺校师生对中华传统文化深深的热爱之情和强烈的民族自尊心、自信心和自豪感。

此次举办的校园文化艺术节是广州纺织服装职业学校教育教学的一个缩影。通过此次活动,丰富了学生的校园文化生活,展现了学生的艺术风采、创新能力和健康活泼的精神风貌，传承和发扬了中华优秀传统文化，在积极推进校园文化和谐发展上迈出了新的步伐。