“传统文化+创客+艺术”走进幼儿园

南方网讯（记者/杨智明）近日，由南沙区第一和第二幼儿园4个园区主办，广州孩教圈信息科技有限公司承办的STEAM艺术创客节顺利举行。

本次STEAM艺术创客节在诸多方面进行了创新：首个幼儿园创意插花STEAM园本课程、首个幼儿园艺术创客作品展、首个“STEAM+创意插花”艺术创客节。同时，还融入了国家非遗文化香云纱，设置了“创意插花区、创意插花与STEAM融合展示区、香云纱非遗文化区”三大展区，展示园本课程与创客教育相结合的喜人成果，并专门邀请创客教育专家和名园长做主题演讲，为园长们分享如何打造艺术创客的理论和实践经验。

走近创意插花与STEAM融合展示区，目光一下子就会被一盆盆富有科技感的创意插花作品所吸引，仔细观察便会发现这些插花作品都巧妙地融入了创客科技元素，有的安装了小电灯，有的安装了马达，有的安装了太阳能，有的安装了齿轮……

南沙区一幼通过带领孩子体验植物染料浸染、晾晒等一系列过程的乐趣，感受、体验和了解香云纱，了解南沙本土非物质文化遗产。活动当天南沙一幼特别设置了香云纱非遗文化区，让大家现场感受体验香云纱非遗文化。

为了让众多幼儿园能够真正开展符合本园园情的STEAM创客教育，孩教圈董事长叶生为大家带来了《STEAM教育如何与园本课程相结合》主题演讲。在演讲中，叶生对STEAM教育定义、我国STEAM创客教育发展趋势等进行剖析，为大家详细分析了儿童STEAM创客课程如何在不同类型的幼儿园有效落地的经验。

广州市南沙区第一幼儿园园长郭丽带来了《创意插花的艺术创客实践与创新之路》主题演讲。郭园长“从什么是创客?”“什么是插花?”“插花如何与创客结合?”三方面阐述了创意插花是如何借助创客教育进行创新的探索经验。

此外，本次艺术创客节还设置了众多富有科技感的艺术创作活动，让孩子和家长们在趣味活动中了解艺术与科技相结合的跨学科学习方法，培养孩子良好的艺术创作能力和创新思维。特技飞机挂彩带表演、三角翼飞机拉烟飞行表演等一幕幕高潮迭起的表演，让现场嘉宾和小朋友们直呼过瘾刺激。

【图片】活动方提供