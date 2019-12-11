《口述国图》亮相广州 老馆员口述历史

12月10日，由国家图书馆摄制的口述史纪录片《口述国图》在2019中国(广州)国际纪录片节上首映。

《口述国图》主创人员上台与观众交流

南方网讯（记者/杨智明 通讯员/曾茜）12月10日，由国家图书馆摄制的口述史纪录片《口述国图》在2019中国(广州)国际纪录片节上首映。首映式由国家图书馆和广州图书馆共同主办，广州纪录片研究展示中心和国图影视中心承办。国家图书馆副馆长汪东波和广州图书馆馆长方家忠等出席活动并分别致辞。广东省立中山图书馆馆长王惠君、中山大学资讯管理学院常务副院长张靖，曾经在国家图书馆工作过的谭祥金、黄俊贵以及广东省图书馆界的老专家、老学者代表，中国电视纪录片学术委员会名誉会长、纪录片导演刘效礼，中华口述史研究会常务副会长、扬州大学教授周新国等嘉宾出席活动。

国家图书馆副馆长汪东波致辞

广州图书馆馆长方家忠致辞

汪东波在致辞中表示，在这样一个全球纪录片盛会上首映《口述国图》，说明图书馆的历史贡献和事业发展是受到关注和认可的，也说明了以影像传播方式，让更多人了解图书馆在民族文化保存和传承上的作用是必要和可行的。未来图书馆将更好地开展纪录片的制作、收藏、保存、研究以及大众传播与社会教育工作，为民族文化和国家记忆的保存与传承，为中华文明的赓续发挥更大的作用。

刘效礼和周新国从纪录片创作和口述史料应用等不同角度做了发言。纪录片主创团队与现场嘉宾和观众共同观看了影片，分享和交流了影片创作经历和感悟。

原北京图书馆副馆长谭祥金发表感言

《口述国图》是国家图书馆在建馆110周年之际，制作出品的第一部以亲历人视角展现国图发展历史的口述史纪录片，也是国内首部记录和展现我国图书馆事业发展的口述史纪录片。国家图书馆于2003年启动老馆员口述史访谈工作，十多年来，共有47位老馆员及其亲属接受口述访问，累积了200余小时、105万字的口述资料。以这些珍贵的影音文献资料为基础，《口述国图》全片共分为“情系国图”“缘起文津街”“善本保卫记”“馆藏的故事”“为读者服务”“艰难中的前行”“新馆的诞生”“站在世界舞台上”“走向现代化”“重返柏林寺”和“馆员心声”十一部分。影片全面记录了几代国图人在面对不同历史机遇与挑战时担负的使命和做出的选择；展现了图书馆员不忘职业初心，恪守职业本分，不辱职业使命的理想信念；体现了他们在履行“传承文明 服务社会”宗旨过程中的精神品质；表现了在民族和国家奋斗复兴的恢弘历史画卷中，图书馆人平凡而伟大的坚守和始终秉持的赤子之心。

今年，成立于1909年的国家图书馆迎来110周年华诞。作为一份生日礼物，国家图书馆将于2019年“读书周”期间向读者公映《口述国图》，并籍此向老一辈图书馆员致敬。

《口述国图》是国家图书馆摄制的首部长篇作品。国家图书馆依托宏富馆藏，深挖图书馆的人与事，策划、拍摄、制作和出品了《西域回响》《善本南迁》《本草纲目》《传奇》《为了忘却的纪念》《拓墨铭传》《修书者说》《任继愈》《藏书家周叔弢》《我的国图故事》等一系列专题片、微电影、宣传片等影视作品。这些作品为社会公众更加深入、生动地了解中华优秀典籍，了解图书馆事业，了解图书馆人发挥重要作用。

2013年起，广州图书馆就开始作为中国(广州)国际纪录片节的主会场参与相关活动。广州图书馆广州纪录片研究展示中心是国内首个集展览、收藏、研究、整理功能为一体的专业纪录片公共文化机构，自成立以来就致力于保存世界及中国纪录片文化遗产，积极推动纪录片人才培养和专业研究，为纪录片创作和产业发展提供支持，增进世界与中国的了解，推动以纪录片为媒介的中外文化交流。

【图片】活动方提供