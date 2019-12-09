顾爷携新书《小顾聊印象派》亮相广州：讲有意思的艺术科普

12月8日，顾爷携新书《小顾聊印象派》亮相广州言几又书店。

南方网讯(记者/杨智明)12月8日，顾爷携新书《小顾聊印象派》亮相广州言几又书店。《小顾聊印象派》是暌违两年后的新作，“两年没出书，感触很深”，顾爷坦言。

五六年前，“小顾聊绘画系列长图文”点燃各大社交平台，迅速成为一股热潮，而顾爷也从此成为国内艺术普及事业的代表人物之一。从神话到文艺复兴，再到印象派。顾爷用三本书，三部曲，搭建起了一部简明西方艺术史，一个“小顾艺术宇宙”。

在顾爷出版的第一本书《小顾聊绘画·一》中，印象派画家画作便占据了相当重要的篇幅。起先顾爷动笔写《小顾聊绘画》系列，只是想把自己觉得有意思的故事分享给大家，所以，整本书看下来会有一些跳跃；而到了《小顾聊印象派》，为了弥补前作遗憾，顾爷决定以印象派为专题，重新收集考据大量艺术史资料，结合自身年龄增长的感悟，以及多年来游历观展的经历，创作一部系统介绍印象派的作品，并将前作中涉及到的部分印象派人物及作品取出，大篇幅地增补删改，将原本零散的人物置入印象派系统之中，向读者呈现印象派的群像。

新作总计收录十篇文章，除去一篇总论，共包括了九位主要的印象派大师以及数十位重要人物。为了让读者能够更加了解故事人物的背景，更清楚明白地了解为何印象派对艺术史乃至人类审美的历史如此至关重要，新书特别加入了数十个“全解式”词条以及7000字的“印象派总论”。

同时，将书的开本改变，在排版上做出细致的调整。比如，每当提到某个艺术家或某件作品的细节时，它总会出现在同一个对开页里，避免前后翻看带来的不便；书中特地收录了265幅印象派杰作，并尽可能使用跨页来表现这些作品；印象派画家喜欢根据同一个主题创作许多幅“一样的”作品，顾爷则在参考所有版本的基础上，甄选出更有艺术性的版本，以及更加优质的图片资源，读者在读到有趣内容的同时，可以兼顾到艺术欣赏的目的。

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