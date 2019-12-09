九算数学举办见“圾”行事公益活动

12月8日，九算数学2019小蚂蚁在行动——见“圾”行事公益活动成功举办。

学生们在捡拾垃圾

南方网讯(记者/杨智明)12月8日，九算数学2019小蚂蚁在行动——见“圾”行事公益活动成功举办。从天源路到龙洞森林公园，学生及家长身着蓝色马甲，一路捡拾垃圾，成为路上一道文明的风景线。

九算数学天河旗舰校区李小鹏校长接受记者采访谈道，做好垃圾分类，是创建文明社会的一个体现。从九算数学的创办使命来说，不仅是教书，还有育人；举办公益活动，是对育人提供一个很好的平台。一只蚂蚁力量可能不够大，但是，一群蚂蚁力量就足够大了，呼吁更多家庭加入公益活动，做好垃圾分类。

学生们在捡拾垃圾

读六年级的郑元亨同学平时就养成垃圾分类的习惯，比如注意将塑料瓶收集起来进行回收利用；他坦言，这些习惯是从小从外婆那学来的;“能为生活的城市做贡献”;他乐于参与捡垃圾这类公益活动。

课堂普及垃圾分类知识

九算数学天河旗舰校区的李小鹏校长介绍说，除见“圾”行事公益活动外，九算数学2019星空计划，将以线上图展和线下展览的方式，让孩子们了解更多民族文化、礼仪等方面知识。届时，还会在多个校区举办“一战到底”大型答题竞赛活动。

据了解，九算数学发展至今已有17年，在致力文化知识教育的同时，把感恩教育、公益教育贯穿始终。2018年九算数学就曾举办过“阳光助学行”公益活动，呼吁大家关注山区的留守儿童。