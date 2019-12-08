广外公开学院成立20周年，累计培养超25万人

7日，高等继续教育创新发展论坛暨广东外语外贸大学公开学院成立20周年系列活动举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/林聪）12月7日，高等继续教育创新发展论坛暨广东外语外贸大学公开学院成立20周年系列活动在广州举行。来自政府、高校、机构的相关领导、学科负责人、学者代表等近400人参加了大会。

记者在会上了解到，广外公开学院自成立以来，累计培养自考全日制助学学生10万人，自考相沟通学生5万人，有超过25万人通过业余学习获得广外自考毕业证书。

广东省教育考试院副院长孔智军谈到，1981年我国开始试行高等教育自学考试，走过38年的发展历程，自学考试制度成为富有中国特色的“没有围墙的大学”，是广大社会人士自学成才的摇篮，也是世界上规模大、受众多，最能体现终身教育理念和学习型社会特点的开放式高等教育制度。

中国成人教育协会成人外语高等教育专业委员会理事长谢毅斌表示，广外公开学院一直积极参与中国成人教育协会成人外语高等教育专业委员会的各项工作，常年担任副会长职务，为外语专业委员会的建设提供了很多良好的建议并承担了许多具体工作，为推动全国成人外语教学工作的开展做出了突出贡献。

广东省自考研究会会长董小麟表示，研究会将“不忘建会初心，牢记自考发展使命”，愿与各主考院校同舟共济，应对新时代的挑战，激发自考教育事业发展的生机活力。

公开（开放）教育是广东省教育主管部门为落实1999年全国第三次教育工作会议关于“教考职责分离、发挥主考学校作用”的精神，在包括广东外语外贸大学、华南理工大学、华南师范大学、汕头大学、岭南师范学院等省内五所高等院校开展自学考试助学性质的公开（开放）教育。同年，广东外语外贸大学公开学院成立。20年来，公开（开放）教育以其独特的高等教育模式为众多有志青年拓展了成才之路，为社会培养了一大批合格人才，被誉为“跨入高等教育的绿色通道”。

据广东外语外贸大学副校长刘建达介绍，1997广外成立成人教育学院；1999年经广东省教育主管部门批准成立公开学院；2001年大学实行非学历教育体制改革，将成人教育学院更名为继续教育学院，与公开学院合署办公；2019年继续教育学院更名为“高等继续教育学院”，同时成立“电子竞技学院”，与公开学院实行“三块牌子、一套人马”合署办公。

目前，公开学院学历继续教育主要开设函授教育和业余教育两种形式，开设54个专业，其中专起本34个，高起本13个，高起专7个。现有各类本、专科学生12000多人，设有25个函授点。学院自学考试全日制在校生近6000人，此外，学院还与40多个高职院校合作，开办自学考试高职高专相沟通合作项目，每年有近4000名学生入读。同时承办党政机关及企事业单位的各类培训项目，每年参加培训近3000人次。

值得一提的是，在公开学院的毕业生中，有广外史上年龄最大（77岁）的学士学位获得者张志良，也有最小年龄（15岁）的本科毕业生蒋文芳。在全省每年的自考统考中，公开学院都有一批同学获得全省最高分；学生还连续多年在全国成人英语口语大赛中折桂；每年均有数十位同学提前毕业。