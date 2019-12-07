台球世界冠军来广外啦！一起来听听他们的生涯故事

12月6日，中国美式台球国家队付小芳、陈思明、刘莎莎三位世界冠军及教练走进广东外语外贸大学，与师生进行面对面交流。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/刘红艳）12月6日，中国美式台球国家队付小芳、陈思明、刘莎莎三位世界冠军及教练走进广东外语外贸大学，与师生进行面对面交流。中国台球协会美式台球项目委员会副主任陈蔚、广外工会常务副主席林少娜、体育部主任李旭武、党总支书记何伟儒、学生处副处长叶开、团委副书记涂颖、体育部副主任王鲁江、黄德沂、广外台球球手廖忠于、全永白以及师生代表参加了活动。

冠军面对面交流现场

活动现场，三位世界冠军分别分享了自己的职业生涯故事。她们从小接触台球运动，在家长的建议和指导下爱上台球，凭着一路坚持形成的拔尖优势和亲人、朋友、教练、队友等的支持和帮助，一路披荆斩棘，突破身心多重障碍，多次获得冠军并卫冕冠军。

谈及学习台球过程如何克服瓶颈及困难时，冠军们一致表示她们的成功绝不是偶然的，都是通过不断的训练积累，一路坚持才取得的成绩，她们也经历过自己的低谷期与瓶颈期，但经过多次台球赛事的经历和洗礼，现在的心态已经从原来的恐惧到期待自己瓶颈期的到来。提到关于退役后她们的打算，她们表示目前依然一门心思放在台球运动事业上，年龄对于台球运动不会是太大的问题，她们对台球的热爱会一如既往或更甚。

活动当天，三位冠军还与同学们热情互动。三位冠军表示广外学生思想活跃，对自身规划非常关注，并一一耐心解答了同学们的问题。她们鼓励同学们坚守初心和梦想，用心、坚持、永不放弃。

焦方太副校长接见台球世界冠军队员

广外焦方太副校长于会后接见了台球世界冠军国家队。焦方太向对方介绍了学校体育工作有关情况，中国台球协会美式台球项目委员会副主任陈蔚介绍了中国美式台球的发展情况，三位世界冠军分享了自己“不忘初心、为国争光”的心路历程。