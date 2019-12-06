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阅读汪曾祺 一个书写人间美好的老头儿

2019-12-06 21:51 来源：南方网
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　　作家们似乎总被定格在一个年龄，于是鲁迅始终是一副中年人的沧桑模样，张爱玲永远停留在二三十岁的芳华——至于汪曾祺，则被定格成了老头儿。很多人回忆起他，都是一个有意思的老头儿，他贪吃，贪酒，贪玩儿，爱花草、爱画画、爱写字……像人世间的小儿女，对生活和“物事”，永远怀揣着巨大的热情。

　　汪曾祺被誉为“中国最后一位士大夫”，他身上的那股名士气，和他从小生活的故乡和家庭有关。汪曾祺出生在高邮，传统的江南水乡，汪家属于传统意义上的“耕读人家”，泽被于历史渊源，江浙一带自古形成了温雅的士人文化。在汪曾祺的回忆里，他的祖父吃酒吟诗、书案上是顾炎武和曹雪芹，从小就教他古文，高兴起来就赏他名贵的字帖。对幼年时期的汪曾祺而言，不仅仅是在这些文人雅好的积淀，对他日后行文风格也有很大影响——他对汉语的古雅之美信手拈来。

　　少年时期的汪曾祺，经常和朋友们爬上河堤，俯瞰高邮城。他说小时候看运河里行大船，船夫裸露着古铜色的上身，把蒿子投到水里，用肩窝顶着蒿子一步步从船头走向船尾。那个年纪充满了少年的好奇，水乡的风情应该给汪曾祺留下了深刻的印象，水影响了他的性格，也影响了他作品的风格。

　　虽然汪曾祺19岁就离开故乡去外求学，年近古稀才第一次回去，可他一生中很多作品都是在写高邮，故乡的风物、人情、吃食以及街衢巷里，时隔多年，都在他笔下复活了。

　　原来的汪家大院，这一带现在成了农贸市场。过去汪曾祺每天从学校回家要经过一条大街，街上有各种各样的店铺。他在《自报家门》中说：这些店铺、这些手艺人使我深受感动，使我闻嗅到一种辛劳、笃实、轻甜、微苦的生活气息。小城里的任何事都印在他的脑子里。

　　《自报家门》里汪曾祺回忆了自己儿时的生活，到银匠店里看银匠在一个模子上錾出一个小罗汉，到竹器厂看师傅怎样把竹杆做成筢草的筢子，到车匠店看车匠用硬木车旋出各种形状的器物，看灯笼铺糊灯笼……这些大城市里鲜见的手工作坊，一直是他所喜欢的，在他的笔下也充满了烟火气。

　　汪曾祺对生活的观察很细微、敏锐。他能够在这种世俗生活中发现美，同时又超越了世俗，这得益于他少年时期的好奇和观察。他小说里的主角，大多是故乡名不见经传的小人物。这些很质朴的运河人家，都是他熟悉的亲人和邻居，他爱写他熟悉的人和事，爱写小县城里小市民身上的闪光点。他们都是卖馄饨的秦老吉，锡匠、挑夫、渔人、瓦匠……五行八作。他们都有一个共性，淳朴正直的人性，健美的人情。

　　从汪曾祺的文字，我们总能感受到那股掩抑不住的人间情怀。他最在乎的、最欣赏的，是生活里的美，他总是让我们感受到生活的美。所以即使是现在，老先生已经去世二十多年，仍然有许多年轻的读者喜爱他和他的作品。

　　“我想把生活中真实的东西、美好的东西、人的美、人的诗意告诉人们,使人们的心灵得到滋润,增强对生活的信心、信念。”本周日晚 21:15，跟随深圳卫视《课间十分钟》第二季，走进汪曾祺的高邮小城。

编辑： 杨智明

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