记录少年儿童健康快乐成长 《华星闪亮》少儿栏目启动

少年儿童是祖国的未来，民族的希望。为了记录少年儿童健康快乐成长的美好经历，促进少年文化艺术交流，展现当代少年良好的精神风貌和多才多艺，培育“闪亮星少年”。

南方网讯（记者/赵刚）少年儿童是祖国的未来，民族的希望。为了记录少年儿童健康快乐成长的美好经历，促进少年文化艺术交流，展现当代少年良好的精神风貌和多才多艺，培育“闪亮星少年”。11月28日，由广东华星闪亮影视传媒公司联手小能校广东运营中心倾力打造的《华星闪亮》栏目启动发布会在广州珠光·NT世联空间举行。

▲发布会现场

《华星闪亮》栏目旨在为素质艺术教育行业打造一个共赢的优质展演平台，打造少儿精品文艺节目。节目内容涵盖声乐、舞蹈、器乐、表演、武术、主持等；致力于让有才艺、有梦想的少儿，登上万众瞩目的电视大舞台，成为“夜空中最闪亮的小明星”。 《华星闪亮》少儿栏目拟定在明年3月份在广东广播电视台少儿频道每周一至周四固定时间段展播，同时在每周一至周五在腾讯视频、腾讯新闻网络展播。

主办方介绍，《华星闪亮》节目录制在大型演播厅进行，采用世界顶级的全高清数字视频、音频设备，全方位真实的摄录小明星们的精彩演出瞬间。此外，制作后期由资深影视工程师进行专业的特效美化，精心打造出优质作品，为小明星们留下每一个美好的瞬间。

▲启动仪式

中华儿童文化艺术促进会副秘书长谷国英、广东省关心下一代工作委员会“安全与你同行”校园安全公益活动副主任郑晓霁、广东新华培训中心副总经理李汉国、广东华星闪亮影视传媒公司董事长罗敏、广东华星闪亮影视传媒公司总经理梁启超、小能校广东运营中心联合创始人吴建平共同进行《华星闪亮》栏目启动仪式。

此外，广东华星闪亮影视传媒公司董事长罗敏女士、总经理梁启超先生为《华星闪亮》栏目深度合作伙伴颁发了《华星闪亮》栏目副主任聘书。

▲为合作伙伴颁发聘书

本次活动同时举行Startup plus粤创智慧教育分享沙龙，腾讯大粤网投资管理总监陈俊涛、腾讯大粤网风尚+频道主编王琦、广东华星闪亮影视传媒公司运营总监周维、小能校广州运营中心总监郑鸿翔、 华兴教育学院院长王震、广州爱思博格创始人CEO 郑旭等嘉宾分别作了主题分享，共同探讨少儿素质教育新趋势，分享艺术教育培训经营“干货”，与会人士均表示收获良多。

《华星闪亮》栏目得到了中华儿童文化艺术促进会，中国文化管理协会演艺工作委员会，广东省关心下一代工作委员会，广东省传统文化促进会，海峡两岸·粤港澳大湾区音乐节组委会，亚特兰大剧场，以及新华网、腾讯大粤网、腾讯视频、广东广播电视台、岭南网等媒体的大力支持。