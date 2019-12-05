第八届大学生艺术博览会（广州）即将开幕

12月4日下午，大艺博组委会在广州召开媒体发布会。大艺博主办方宣布 2019年第八届大学生艺术博览会（广州）将于12月19日在琶洲南丰国际会展中心开幕，12月20日-22日面向公众开放。

南方网讯（记者/杨智明）12月4日下午，大艺博组委会在广州召开媒体发布会。大艺博主办方宣布 2019年第八届大学生艺术博览会（广州）将于12月19日在琶洲南丰国际会展中心开幕，12月20日-22日面向公众开放。

随着首届大学生艺术博览会（上海）、第二届大学生艺术博览会（深圳）在今年7月的先后成功举办，加上12月即将举行的第八届大学生艺术博览会（广州），今年一年内，大艺博将完成在上海、深圳、广州三大城市均成功举办大学生艺术博览会的记录，展览总面积达到23500平方米，合计为1500多位应届毕业的艺术学子与青年艺术家展出作品近3800件。

创办七年来，大艺博除了通过大学生艺术博览会、FREE计划、大艺博青年艺术家奖项、海外游学计划等项目助力年轻艺术家成长。

每年大艺博都会策划年度公共艺术项目，其中不乏艺术与公益的结合，如大艺博联合免费午餐、蓝信封留守儿童关爱中心等公益机构开展的公益项目。

据介绍，今年大艺博（广州）共有 76 所中外高等院校的 503 位青年艺术家参展，共展出作品 1048 件，共设置 12 个展示区域。从今年开始，00后艺术家首次在大艺博正式亮相。

为充分展示青年艺术的学院力量，今年大艺博青年策展人专区，以“交汇与重译”为主题，特邀16所艺术院校25位专家进行联合提名，以60位青年艺术家的系列作品为纵轴，以当代议题为剖面进行探讨，呈现著名院校名师带领影响下的新生代青年艺术家整体的艺术风貌及创作历程。

今年的八大美院优势专业特别展区带来 西安美术学院版画系 的优秀作品84件。本届大艺博（广州）继续设立影视作品展示专区，鼓励青年艺术家多维度的创作，并进一步丰富大艺博的展示构成。影视专区将呈现影视专业学子的18部作品的创作，涵盖微电影、纪录片、动画片三种主要类别。

本届大艺博特别设置“轻世代”美学生活乐享专区，以“轻”为核，以“美”为魂，呈现极具美学价值的艺术作品。大艺博（广州）2019公共艺术项目“蓝色行动”的大型装置与入围画作，亦亮相本届大艺博现场进行首次公开展示。此外，大艺博现场亦将开展专业艺术导览、艺术课堂、创意皮影DIY亲子体验活动等，丰富艺迷与观众的现场体验。

【图片】活动方提供