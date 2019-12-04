第42期广州新观察会议在暨大召开，聚焦湾区教育与人才高地建设

12月2日，以“机遇与挑战：打造湾区教育与人才高地”为主题的第42期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。

南方网讯（记者/唐巧燕 实习生/肖瑞盈 通讯员/苏运生）12月2日，以“机遇与挑战：打造湾区教育与人才高地”为主题的第42期广州新观察学术圆桌会议在暨南大学召开。

与会嘉宾合影

广州市委宣传部副部长、广州市社科联党组书记、主席曾伟玉在致辞中表示，广州新观察经过41期的学术积累和创新，四年来逐渐发展成为华南地区文化学术重镇，紧紧围绕大湾区的发展，为广州破解城市建设发展中面临的系列难题提出了富有决策参考价值的意见建议。本期新观察旨在聚焦湾区教育，各界专家学者共同展开探讨，建言献策，服务国家战略，服务粤港澳大湾区建设。

暨南大学大学党委副书记、研究员夏泉表示，广州新观察目前已成为省内外学术品牌，不仅凝聚了社会各界的智慧力量，推动了学术创新，同时也发挥了咨政建言的作用。

本次会议特别邀请了来自学界、业界以及商界的四位嘉宾做主题演讲。北京师范大学教授、博士生导师、教育部中小学校长和幼儿园长培训专家工作组副组长毛亚庆以“ 大湾区发展应有的教育站位”为主题做分享，解读了大湾区发展的背景，从社会基本矛盾和历史性两个方面跟大家做了分享。广州大学党委书记、教授、博士生导师屈哨兵则跟大家分享了关于加快粤港澳大湾区高水平人才引进的几点思考，着重从“人才”的角度来谈大湾区的发展。教育部长江学者特聘教授、华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长、广州市教育治理现代化高等研究中心主任、博士生导师卢晓中以“推动粤港澳大湾区教育合作发展的若干思考”为主题发表演讲，在他看来， 如何来建立新时代粤港澳教育新型合作关系，助推大湾区建设，这是当前致力于推动大湾区教育合作发展的关键，他表示，应该着眼于长远和全局、优势互补、现代治理机制创建、包容性成长、融合性发展等方面入手。科大讯飞股份有限公司高级副总裁、科大讯飞华南公司总裁、科大讯飞华南人工智能研究院董事长杜兰以“AI赋能，智能时代教育新模式探索”为主题发表演讲。杜兰表示，要相信在技术这样一个领域，它可以走的越来越前，可以为教育进行赋能，应该先落地因材施教的教育理念，其次要助力人才的综合素质培养。

会议现场

在圆桌讨论环节，与会嘉宾围绕“粤港澳大湾区教育与人才高地建设”的主题献言献策，提出要努力建设“国际教育示范区”；率先调整学前教育政策；同时也应该重视年轻教师待遇问题，让有梦想，有教师梦想的年轻人融入进来；其次，也需要关注老年教育的问题，要充分利用“老年资源”为大湾区建设献策。

据悉，此次圆桌会议由广州市社科联、暨南大学、南方日报社联合主办，广州教育学会、广州市教育治理现代化高等研究中心、广州市舆情大数据研究中心、《城市观察》杂志社承办。