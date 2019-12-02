百件旧旗袍校园展出 生动上演“服饰文化课”

12月2日，“梅品莲韵”旗袍文化校园展在广州大学纺织服装学院开幕。

南方网讯(记者/杨智明)12月2日，“梅品莲韵”旗袍文化校园展在广州大学纺织服装学院开幕，展览展出了晚清、民国100件(套)旗袍，以及与旗袍相关的配饰、老照片、手包、月份牌……这些经历了岁月的老物件，展现了当时女性的优雅和知性，每一件旗袍的材质、款式、工艺均有其独特之处，这也侧面展示了中国服饰的演变史。

国家一级美术师，中国艺术研究院艺术创作研究员陈训勇老师代表广州艺术家，为本次展览题词“旗开得胜”；陈老师表示，传统文化需要我们继承下去，平凡中孕育着力量。

据展览策展人、古董旗袍收藏家张双莲接受记者采访谈道，旗袍文化进校园，让更多学生近距离地了解旗袍及其文化，是一次有意义的交流，希望以后该展览能更多地走进校园。

广州大学纺织服装学院吴训信老师接受记者采访谈道，此次旗袍文化校园展能促进教学互动，学生可以现场直观地观摩作品，与课堂的了解学习，进行对比，更加提高学生、老师的审美眼光，以及能从中了解丰富的服饰历史文化。学校有40多年的办学传统，服装系是学校的特色专业，并开设旗袍课，学生学习设计并缝制旗袍。

旗袍博物馆明年开馆

“梅品连韵”旗袍文化校园展主办方是青岛双莲文化传媒有限公司，董事长张双莲是一位有着数十年旗袍收藏经验，她与旗袍的结缘与父亲有直接的关系。“父亲在工作之余非常喜欢收藏，我从小就看着他乐此不彼地收藏，而旗袍也是他收藏的重要部分。”张双莲说，父亲对传统文化的喜爱体现在生活的方方面面，这也让她从小就感受到传统文化之美，继而慢慢也喜欢上了旗袍收藏，至今收藏已经超过200件旗袍，可谓古董旗袍收藏大户。

记者了解到，展览共有100件(套)藏品，包括从上世纪20年代——40年代的旗袍，以及相关的配饰、老照片、手包等等。

据了解，因为旗袍面料的特殊性，旗袍不易保存，因而古董旗袍收藏一直是小众收藏，目前国内尚未有专门的旗袍博物馆，这个展览也是少有的旗袍品类较为齐全的展览。张双莲告诉记者，作为一名古董旗袍藏家，更多的是对传统文化发自内心的热爱，此次展览将是百场旗袍公益展的首展，接下来，她将根据展览场馆的具体条件，分门别类展出所有的藏品，未来，我们可能会在博物馆、美术馆、大学校园、甚至在社区看到这些散发着历史时代气息，却仍不失优雅的古董旗袍。

张双莲还透露，她正在筹办旗袍私人博物馆，这个位于山东青岛的博物馆将于明年开馆，届时，观众便可以近距离欣赏到这些精致的古董旗袍。

阴丹士林旗袍曾是民国知识分子首选

在展厅的显眼位置，一件旗袍历经岁月的洗礼，依然散发着亮丽素雅的青蓝色，这就是上世纪30年代流行的“一字扣混边高领全内衬阴丹士林布旗袍”，这是一种新兴染料染色的布料，用阴丹士林染料染制的布匹，颜色鲜艳，抗日晒和洗涤。这类布匹自民国早期开始在中国行销，其中蓝布最为畅销，阴丹士林旗袍也成为当时女知识分子的首选。著名作家汪曾祺曾在缅怀当年西南联大学生时代时就曾说：“那时联大女生在阴丹士林旗袍外面罩一件红色毛衣成了一种风气，穿蓝毛衣、黄毛衣的极少……”

上世纪40年代是旗袍走向经典的过程，这也是其黄金时代在时间上的延续。出于经济、便于活动等实用的功能考虑，上世纪40年代初的旗袍不复三十年代衣边扫地的奢靡之风，长度缩短至小腿中部，高时到膝盖处。炎夏季节多倾向于取消袖子，领高降低，省去了种种繁琐的装饰。使其更为简便，适体，从而形成了这一时期旗袍独特的风格。

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