广东轻工职业技术学院：为粤港澳大湾区建设发展贡献职教力量

近年来，广东轻工职业技术学院主动对接国家发展战略，服务粤港澳大湾区，对标数字经济时代轻工业发展新要求，正不断提升技术创新服务能力，以关键技术研发攻关、成果转化，全面服务轻工业转型升级，与行业企业形成命运共同体，为加快建设现代产业体系，增强产业核心竞争力提供强力支撑，为粤港澳大湾区建设发展贡献职教力量。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/戴佶杉）广州市社会科学院主持编撰的《广州蓝皮书：广州创新型城市发展报告（2019）》数据显示：2009—2018年，广东轻工职业技术学院专利转让数位居广州高校（含本科）第6位，专利许可数位居广州高校（含本科）第9位。两项指标均可媲美高水平本科院校。

近年来，广东轻工职业技术学院主动对接国家发展战略，服务粤港澳大湾区，对标数字经济时代轻工业发展新要求，正不断提升技术创新服务能力，以关键技术研发攻关、成果转化，全面服务轻工业转型升级，与行业企业形成命运共同体，为加快建设现代产业体系，增强产业核心竞争力提供强力支撑，为粤港澳大湾区建设发展贡献职教力量。

搭平台，聚合政校行企技术创新资源

广轻大力投入科研平台建设，建成广东省高分子材料先进加工工程技术研究中心、广东省绿色日用化工工程技术研究中心等7个省级工程技术开（研）发中心、6个市级工程中心、1个省级轻工行业应用技术协同创新发展中心。协同完成关键技术攻关78项，成果鉴定25项，技术转化35项，获科技进步奖18项。

与行业领先企业深度合作，建成华为网络与信息技术学院、许鸿飞国际文化创意产业学院、瀚蓝环境学院、广轻顺德珠宝产业学院等10个产业学院，发挥工艺开发、技术推广功能，服务粤港澳大湾区重点行业和支柱产业发展。

牵头成立“粤港澳跨境电商产教融合联盟”“粤港澳大湾区研究中心”“粤港澳视觉传媒专业群产教联盟”“粤港澳数字创意职业教育产教联盟”等协同平台，牵头搭建广东省“一带一路”职业教育联盟、广东轻工职教集团（广东省示范职教集团）、南海职业教育政校行企协同创新联盟等科技研发与转化平台，整合地方政府、产业园区、行业企业等多方技术创新资源，提升技术服务和协同创新能力。

育团队，打造面向生产的“创新共同体”

着力打造高水平科研团队，培养聚集大批高层次技术技能人才。广轻在广东省高职院校教师队伍建设考核中连续多年排名第一，在“全国高职院校教师教学发展指数”“全国高水平高职院校教师教学发展指数”“全国示范性高职院校教师教学发展指数”三大榜中，均排名前10位。

近三年，广轻立项建设了“珠江学者工作室”“技术能手工作室”“校友大师工作室”等47个以学者大师为领衔的创新团队，发挥技术技能创新团队合力，以及“传帮带”梯队育人作用。建设培育了“北斗技术+智慧供应链应用创新团队”“先进制造技术服务团队”“功能性建材绿色化学科科研团队”“新能源汽车振动智能控制”“智能制造计算机视觉控制技术”等22个面向企业生产的技术创新和服务团队。赵战峰老师团队聚焦餐厨垃圾源头减量、快速降解、无害转化，为餐厨垃圾的便捷化、无害化处理提供了新的技术方案，为合作企业设计的典型设备包括：远洋轮船、石油平台用餐厨垃圾处理设备，小中型餐饮业用餐厨垃圾处理设备等，以学校名义申请发明专利2项，授权实用新型专利3项。

创机制，多引擎驱动“产学研转用”

广轻围绕“产学研转用”各环节出台《科技成果转化管理办法》《教师到企业兼职从事科技成果转化活动管理办法》《科技特派员管理暂行办法》等体系化配套文件，建立起行之有效的多引擎驱动机制。

广轻建立了两级科研管理体制，二级学院拥有足够的科研管理责任和权力，成为充满活力、相对独立的科研实体。实施“科技特派员行动计划”，引导学校科技人员及其团队深入生产一线，以解决企业生产和新产品研发中的技术问题。鼓励教职员工到学校科技孵化中心在职创业或到入园企业兼职服务。设立“服务企业创新发展专项资金”，鼓励和资助具有较强研发能力的中青年教师、科技人员到合作企业开展服务企业创新活动。设立“科技成果转化贡献奖”，对成果转化中做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励。保护专利权、商标权、技术秘密和商业秘密、著作权等知识产权，鼓励师生开展发明创造和智力创作。

结硕果，服务轻工业转型升级

5年来，广轻向企业开展科技攻关项目278 项，获国家科研项目12项，获得省级以上科技奖、发明奖28项，累计申请专利661项，授权专利425项、软件著作权登记103件，专利转化86项，转化成果累积新增产值25亿元。面向轻工业开展社会培训逾50万人日，技术技能鉴定逾6.9万人次。学校是华南地区唯一的“国家中小微企业知识产权培训基地”（全国仅3个）。连续两年获全国高职院校服务贡献50强。

为进一步提升服务粤港澳大湾区建设发展的能力，广轻正谋划建设“国际数字创意谷”“轻工（日化）检测认证中心”“粤港澳大湾区轻工研究院”“广东科学技术研究院”“轻工行业应用技术协同中心”，聚焦粤港澳大湾区中小微企业关键技术攻关，以应用技术解决生产实际问题，加强新产品开发和技术成果的推广转化，推动企业技术研发和产品升级，全面服务轻工业转型升级。