保冬妮：跟随节气走遍中国，给孩子优质的自然教育

绘本中爷爷奶奶带贝儿去了广东，吃精致小吃，品广式早茶，在白云山看名山奇石，在萝岗香雪公园赏如雪梅花，又去了广东四大名园、小鸟天堂和深圳的世界之窗，感受不一样的温暖氛围。

11月23日，著名儿童文学作家保冬妮，携其创作的《二十四节气旅行绘本》来到北京惠新里社区关悦书馆，为孩子们讲述冬日里的旅行故事。

《二十四节气旅行绘本》共24册，以二十四节气为时间线，展现了24个中国城市和乡村的农耕生活、自然风光、风土人情，带读者在最合适的季节去最美的地方，感受最具特色的地方文化。书中融合了有关节气的历史故事、重要的农事活动、中国传统节日、有趣的民俗项目，当地特色美食、名胜古迹，给孩子以中国农耕文化的熏陶。绘本中爷爷奶奶带贝儿去了广东，吃精致小吃，品广式早茶，在白云山看名山奇石，在萝岗香雪公园赏如雪梅花，又去了广东四大名园、小鸟天堂和深圳的世界之窗，感受不一样的温暖氛围。

保冬妮从冬至吃饺子、糍粑、红豆汤开始，提问小朋友彩色饺子皮要怎么做？孩子们特别厉害，纷纷说出了用火龙果汁做粉色的饺子皮，用菠菜汁做绿色的饺子皮，让保老师赞叹不已，如今孩子的生活知识好丰富。讲到冬季有什么好玩的，保冬妮给孩子们看了艺术冰雕，她说把冰雕做成艺术造型，把一切有趣的事情延伸成艺术，其实艺术就在生活中，离我们并不遥远。

随后，北京卫视主持人高燕与保冬妮进行精彩对谈，分享了创作《二十四节气旅行绘本》的初衷，源于保冬妮一直倡导的自然教育，将书本和生活、旅行结合起来，从小为孩子打开广阔的视野。保冬妮和高燕还针对亲子共读给家长支招。

高燕说，行万里路，读万卷书，《二十四节气旅行绘本》就是带给孩子诗和远方。跟家长小朋友们分享创作这套节气绘本还希望可以引导孩子们从节气的物候变化自然规律中，找到如何面对挫折、面对生活上的困难，就像冬季的时候阳气生发，春天就不遥远了，在生活中也会有“冬季”，要怀抱希望，春天并不遥远，总会到来。