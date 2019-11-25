“美好大湾区 美丽粤港澳”书画展首次亮相佛山

近日，第三届“美好大湾区 美丽粤港澳”大型书画展在佛山开幕，展出了来自广东、香港、澳门近70名书画家的150多幅新创佳品。

南方网讯（记者/邹长森）近日，第三届“美好大湾区 美丽粤港澳”大型书画展在佛山开幕，展出了来自广东、香港、澳门近70名书画家的150多幅新创佳品。

“美好大湾区，美丽粤港澳”大型书画展，是近年粤港澳三地书画家挥翰展艺、书画传情的交流合作平台，旨在促进大湾区经济文化的融合发展。本次书画展亮相的佛山市，是岭南文化重要的发源地、兴盛地和传承地。自古经济发达，商业繁荣，书风昌盛，素有“陶艺之乡、武术之乡、粤剧之乡”的称誉。近年来，佛山经济建设、文化建设、社会发展取得了显著的成就，被评为全国文明城市、国家园林城市、国家森林城市、中国最具幸福感的城市， 全市2018年的生产总值达到9935.88亿元，是粤港澳大湾区建设发展的重点城市。

本次展出的粤港澳三地书画家150多幅的新创佳品，凝神力作既传承岭南画派的写实风格，又彩墨并重地描绘大湾区建设美好的愿景。广东省文联原主席、著名画家许钦松创作的《云镜》，群山俊秀，云卷云舒，尽显岭南画风的精笔妙墨。国家一级美术师陈永锵以红棉为题材的新创《雄姿英发》，火树红花，枝繁叶茂，兼工带写，寓意美丽大湾区充满勃勃生机的景象。来自广东、香港、澳门近70名书画家参加本届画展。10位书画家还联袂在现场即兴泼墨，与参观者互动和交流。

本次画展开幕仪式上，主办单位还为广东革命老区烈士后裔的孩子读书捐助10万元，广东省老区建设基金会接受捐款，帮助老区的烈士后代孩子读书。

本次书画展由佛山市委宣传部、广东省粤港澳合作促进会、佛山市文化广电旅游体育局、佛山市文学艺术界联合会共同主办，广东省粤港澳合作促进会文化传播委员会、佛港澳青年文化交流与企业服务中心承办，画展持续至11月29日。