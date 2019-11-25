广轻多功能文化食堂备受关注

广东轻工职业技术学院积极推进多功能文化食堂作为教育的协同创新项目，为学校后勤社会化提供了成功的典型范例，受到教育部门、各级食药监部门的高度肯定和同行的一致认可及多家主流媒体的关注。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/戴佶杉）广东轻工职业技术学院积极推进多功能文化食堂作为教育的协同创新项目，为学校后勤社会化提供了成功的典型范例，受到教育部门、各级食药监部门的高度肯定和同行的一致认可，获得新华网、中国教育网等多家主流媒体的关注。

据悉，广轻多功能文化食堂至今提供勤工俭学超过70万人次，提供勤工助学费用超过953万元，在解决一部分困难学生经济问题的同时，大大提升了学生参与社会实践的能力。同时，专业实习无缝对接，三家企业的发展需求满足了广轻食品专业、经管专业学生的实习就业需求，六年来，合作企业为在校和应届毕业生提供了大量的实习和就业机会，据初步统计，广轻已有近60名应届毕业生被招进三家企业工作。

据介绍，多功能文化食堂打造了党建空间、舞台区域、多功能阅读书吧、涂鸦作品展示平台等多种育人载体，已成为多个学生社团的固定活动场所。经不完全统计，在多功能文化食堂进行的有一定规模（人数在25人以上且有申请登记的）的各类活动1000多批次，参与活动超过100000人次。

各学院有计划、有目的地组织学生参加食堂公益劳动，培养学生的社会活动能力，从而达到自我管理、自我服务、自我教育的目的。组织学生参与多功能文化食堂的民主管理，如参加膳委会、担任自习时空管理员、进行物价和满意度调查等工作，让学生从中树立正确的利益观与价值观。目前，师生参与具体管理活动超过7000人次。

多功能文化食堂将空间在有关时段赋予自习室功能，组织学生自我管理，旨在提供一个休闲舒适、轻松温馨、卫生状况值得信赖的人性化空间。经不完全统计，目前利用“自习时空”时段到多功能文化食堂进行自习的学生超过30万人次，多功能食堂的空间在自习时段已然成为一个大型图书馆。