从冼玉清《广东之鉴藏家》一文谈起

冼玉清（1894—1965）是广东著名的文献学家、收藏家和书画家。幼居澳门，尝执贽于新会学者陈子褒之门，专事经史，来穗掌记室于江孔殷太史府。

冼玉清（1894—1965）是广东著名的文献学家、收藏家和书画家。幼居澳门，尝执贽于新会学者陈子褒之门，专事经史，来穗掌记室于江孔殷太史府。先后执教于岭南大学、中山大学，并任图书馆、博物馆、文献馆主任，广东文史研究馆副馆长等职，著有《冼玉清文集》等。

冼玉清1940年发表于《广东文物》的《广东之鉴藏家》一文，引言中云：“吾粤鉴藏之风，嘉道后始盛。大抵游宦京沪者，受彼都风雅之影响，始事蓄聚。吴氏筠清馆倡之于前，潘氏听颿楼、叶氏风满楼、孔氏岳雪楼继于后。留传著录，彰彰在人。以后激流扬波，此风益炽。”该文共收录了从明代至近代等50家，每家分小传及收藏剧迹二段。“均采录诸家记载，未敢凭空悬撰，其藏物不可考者略之，姓名序次，以年代为先后，故生卒年及室名别名均所注重。其闻见所不及者，姑略之以俟异日充补。”她还按藏品性质分为金石彝鼎、金石书画、琴砚石、鼻烟及烟壶、铜鼓、唐宋写经等七大类。

岭南偏于一隅，收藏的风气相对于中原、江左地区滞后。嘉道以降，岭南政治、经济、文化的发展，粤籍官员宦游京沪地区不断增多，受到这些地区风雅的影响，出现了象温汝遂、吴荣光、孔广陶、潘正亨、潘正炜、叶衍兰、鲍俊、李文田、梁九章、梁九图、张荫桓、何昆玉、何瑗玉、梁于渭、康有为、辛耀文等一批收藏大家。于是乎，鉴藏之风开始在岭南地区盛行，以南海、顺德、番禺为中心，辐射岭南各地，形成了阵容强大的群体。

此文还引用了清代钱泳将收藏家分为好事、鉴赏、谋利三等次。一类“家多资力，贪财好胜，遇物收置，不过听声，此谓好事。”二类“若鉴赏则天资高明，多阅传录，或深得精意，每得一物，则终日晤对，虽声色之奉，不能或夺。”三类“至于谋利者或割裂真迹，或冒为赝品，俗不可医，适足为病耳。”一类属于附庸风雅的好事者，三类属于谋利者和伪造者，实不可取。

冼玉清所列广东上述50家，均属于二类别的“鉴赏”等次。以温汝遂兄弟、吴荣光、谢兰生、叶梦龙，孔广镛、孔广陶兄弟，潘正亨、潘正炜、潘仕成家族，梁九章、梁九图、叶衍兰、李文田、何昆玉、何瑗玉，梁于渭、康有为等为代表。现当代以容庚、商承祚、卢子枢、黄文宽、吴南生、欧初、王贵忱等人为代表，他们大多有著作传录和法帖，家族有传承脉络。

从收藏的历史来看，中国历代的书画作品浩瀚，清代以前，艺术精品都作为贡品供皇家鉴赏，一般文人学士是很难欣赏到这些精品的，许许多书画精品依然在民间流传，因此，出现了一批官员、商贾、文人学者收藏大家，形成了庞大的收藏群体，广东的收藏家的特点是以“留传著录，彰彰在人”为宗旨，以保存、鉴赏、研习为目的，吴荣光的《辛丑消夏记》、《筠清馆帖》，潘正炜的《听颿楼书画记》、叶梦龙的《风满楼集帖》，孔广陶的《岳雪楼鉴真法帖》、《岳雪楼书画记》等都是这一时期他们自筹资金出版的著录留传，起到保存、鉴赏和传播的作用。清中以来，金石考据学兴盛，文人学者重视朴学和考据学以及字画碑帖收藏，做学问研究均以一手资料作为研究重要参考依据，书画家应以看到真迹、原拓本作为研习的经典。当今的学者，随着社会分工越来越细化，走专业化之路，拥有书画家和收藏家双重身份的占比重不大，资料来源大都借助文博部门的图片和古籍文献资料，往往缺乏一手资料作学术支撑，研究成果原创性难以体现。

清政权的瓦解，民国政府将故宫变为了国家博物院，皇家故物全部收归国有。各地方政府也相继成立博物馆、美术馆，设立文物鉴定委员会，负责将各地的藏品保管起来。一是从私器变为公器，收藏的性质改变了。一来免遭文物流失海外；二来可供广大学者研究和大众欣赏。二是即使有文博部门负责搜集保管，仍有大量作品散落民间，民间收藏书画之风依然盛行。三是民间收藏书画缺乏专业的鉴定等知识，以致大量的赝品充斥艺术市场，对书画收藏事业起到阻碍的作用。