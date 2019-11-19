160余名嘉宾齐聚广州探讨未来中国研究生教育提升之路

11月15日至16日，中国研究生院院长联席会2019年会、联席会成立20周年庆典大会暨ACGS International Forum (2019)在广州举行。

南方网讯（记者／柯丹洁 通讯员／华轩）11月15日至16日，中国研究生院院长联席会2019年会、联席会成立20周年庆典大会暨ACGS International Forum (2019)在广州举行，来自北京大学、清华大学等57所联席会成员单位和特邀单位的近160余位高校副校长、研究生院负责人以及国内外研究生教育特邀嘉宾齐聚广州，共同回顾院长联席会20年的发展历程和探讨未来中国研究生教育的提升之路。

教育部学位与研究生教育发展中心主任黄宝印、广东省教育厅副厅长邢锋、教育部发展规划司事业发展处处长龚卫华、教育部学位与研究生教育发展中心评估处处长郑晓梅、教育部学位与研究生教育发展中心质量监测与专业学位处处长李恒金等出席会议。会议开幕式由联席会秘书长、北京大学常务副校长兼研究生院院长龚旗煌院士主持。

此次会议以“迈向卓越的中国研究生教育——回顾与展望”为主题，拉开了联席会成立20周年庆典大会的序幕。龚旗煌代表院长联席会回顾了院长联席会成立以来实施的重要举措和开展的重要工作，并对各单位的支持表示感谢，表示今后联席会会一如既往为中国研究生教育作出贡献。联席会首任秘书长周其凤院士分享了在联席会工作的经历，并对联席会未来发展提出了希望。

黄宝印在报告中指出，今年考研人数史上最多，反映了人们对研究生教育的需求，也反映了时代对研究生教育的需求。2035年我国研究生教育要实现现代化，除了数量之外，更重要的是提升质量，因此追求质量卓越正当其时。教育部学位与研究生教育发展中心作为教育部领导下的第三方服务机构，将充分发挥中心职能，以完善的学位与研究生教育服务与质量检测体系，服务学科建设、专业学位教育、研究生成长成才、学位论文提升以及研究生教育研究等，助理中国研究生教育治理体系和治理能力现代化。

王战军在报告中指出，研究生教育是国家的战略资源，在国家创新体系中有非常重要的作用。新中国成立70周年之际，院长联席会也成立20周年，全国研究生教育大会也即将召开，这是中国研究生教育的一个重要节点。中国研究生教育已经进入成熟期，拥有比较完善的教育体系，规模很大，研究生教育是民族复兴战略的重要举措，我们要打开视野，把握大势，推动中国研究生教育大发展、大变革和大调整，最终实现教育强国。

美国CGS执行委员会主席Sally Pratt教授、欧洲大学联合会博士教育委员会(EUA-CDE)主任Alexander Hasgall博士、澳大利亚研究生教育委员会（Australian Council of Graduate Research- ACGR）主席Sue Berners Price教授分别介绍了美国、欧洲及澳大利亚研究生教育的现状、发展和探索。南京农业大学副校长兼研究生院院长董维春、华南理工大学副校长邱学青、同济大学研究生院院长黄宏伟、北京航空航天大学人文社会科学学院副院长赵世奎等专家紧密围绕博士研究生、专业学位研究生、研究生综合教育改革等议题进行了深入的交流和讨论。西南交通大学研究生院常务副院长周先礼、华东师范大学李海生分别对2019年全球研究生教育战略峰会和《中国研究生教育年度报告（2018年）》进展及2019年选题进行了汇报。

平行论坛阶段，与会院长和专家就导师师德师风建设以及研究生的德育教育、“双一流”背景下研究生培养国际化探索与实践、新时代中国专业学位研究生教育、信息化环境下研究生培养新模式等问题上进行了广泛的交流和深入的讨论，并达成多项共识。会议期间，联席会还进行了换届。

中国研究生院院长联席会（Association of Chinese Graduate Schools,简称ACGS）经教育部批准于1999年在北京成立，在教育部和国务院学位委员会指导下开展工作，秘书处设在北京大学。联席会的主要工作包括：对学位与研究生教育发展规划和重大问题进行研究，为国家决策提供咨询意见；在成员单位间就学位与研究生教育的有关问题进行交流、研讨和协调；开展国际间研究生院及学位与研究生教育的交流；接受国务院学位委员会和教育部有关部门委托的评议工作等。