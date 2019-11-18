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“三结合”培根铸魂 “四个一”立德树人

2019-11-18 15:55 来源：南方网
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　　习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表重要讲话指出，“要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人”，强调“要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题” 。

　　为学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，广东轻工职业技术学院围绕落实立德树人根本任务，以培育具有“德能兼备、工匠精神、家国情怀”综合素养的复合型技术技能人才为理念，以问题为导向，立足于解决如何构建育德育心结合、思政课程与课程思政结合、德智体美劳结合的“三结合”铸魂育人模式等重点难点问题，以教育部2018年示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目“高职高专院校思想政治理论课年度发展状况研究”为抓手，进行了广泛的调查和数据整理，并于2018年6月2日、11月30日分别召开校外思政专家聘任仪式暨思政工作座谈会、广东省高职高专思政课建设联盟首届马院院长论坛等会议，在充分调研和论证的基础上，出台了《广东轻工职业技术学院思政品牌引领工程三年行动计划》（以下简称《三年行动计划》），通过以广轻思政协同创新研究中心为平台，提升教学质量、在教学、科研和社会服务能力方面打造卓越思政课教师队伍，高标准建设数字马院等措施，为学校专业、学科建设提升工程奠定坚实基础；通过实施“四个一”课程思政改革，打造一批具有鲜明课程思政特色的专业（群）、一批品牌在线课程、一批品牌课程标准、一批品牌教学名师，构建融思想政治理论课、通识课、专业课等各类课程于一体的立体化课程体系，形成360度“熔炉式”思想政治教育主渠道；通过构建“党建引领、协同创新、多元载体、课堂联动”的三全泛在大思政教育体系，打造多位一体全员育人格局，建设校企多元协同育人平台，形成一二三课堂联动教学体系，实施“党建文化铸魂、思政文化塑行、专业文化强能、传统文化明德——四个文化进社区”工程，建设“信息技术+”学生教育管理服务平台，动态测评学生素质培养关键指标，构建学生培养全程反馈纠偏机制，培养德智体美劳全面发展的合格建设者和可靠接班人。《三年行动计划》坚持目标导向和问题导向，切实解决广轻思政工作存在的“广度”“深度”“效度”和“信度”问题，形成合力育人、协同育人的长效机制。

　　《三年行动计划》是广轻立德树人目标实现的全新路径和方法，是对广轻教育教学机制的创新和重构，对教育资源的重新整合和布局，将对推动广轻教师发展质量、人才培养质量和学生综合素质的提升产生明显的效果，从而切实提高教师和学生的获得感。

编辑： 罗予岐

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