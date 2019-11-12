清远开展禁毒宣传进校园活动 营造无毒校园环境

11月8日, 清远市龙塘镇第一初级中学开展“重拳出击扫黑除恶，深入开展禁毒斗争”主题活动。龙塘镇禁毒办、龙塘镇扫黑除恶办公室、龙塘派出所等相关负责人出席活动。活动以毒品知识普及和青少年毒品预防教育为重点，通过拉横幅、发放扫黑除恶和禁毒宣传手册、禁毒展板展示、禁毒知识知识竞赛、禁毒小品等方式，图文并茂向师生宣传了禁毒知识，进一步讲解了扫黑除恶的知识、毒品危害以及学生应该如何远离毒品等知识。

据了解，本次活动根据学生年龄和成长环境，设置学生体验式参与的活动，让学生认识到毒品的危害性，从而真正做到了解毒品、防范毒品、抵制毒品。其中，由师生共同创作的禁毒宣传小品《吸毒一口，掉入虎口》，受到大家的喜爱。小品主要讲述了一名学生受同学的影响，误入歧途沾染上了毒品，一步一步被毒品拖下深渊，后来为了吸毒，引发偷钱买毒品的违法犯罪行为，到最后他认识到自己的错误，自觉抵制毒品。在舞台上，学生通过生动精彩的表演，将故事演绎得真实感人，让学生们更加深刻了解到毒品及其危害。

清远市龙塘镇禁毒办工作人员和清远市龙塘一中学生组成禁毒先锋队，走进社区、街道、村居，为市民派发宣传手册，让更多市民深入地了解扫黑除恶专项行动、禁毒的具体内涵，增强扫黑除恶、坚决禁毒的责任意识，对创建平安校园、平安清远起着重要意义。

本次活动，进一步强化扫黑除恶和禁毒宣传教育工作，发挥学校教育的主渠道和社会辐射作用，提升了师生识毒、防毒，拒毒的意识，加大对在校学生的关于黑恶势力和毒品预防教育工作力度，营造无毒校园环境。