清远首届粤菜师傅大会举行　校企合作推进“粤菜师傅”人才培养

清远积极推进“粤菜师傅”工程，目前，已建成清远市技师学院、连州技工学校两个省级“粤菜师傅”培训基地，清远市技师学院和广东华饮食品管理供应链管理有限公司两个省级“粤菜师傅”大师工作室，十个市级粤菜师傅乡村培训示范基地。

南方网讯 实施“粤菜师傅”工程，大力培养“粤菜师傅”人才。11月4日，2019清远首届粤菜师傅大会举行。会上，举行校企合作、招商引资等系列签约仪式，通过专家论坛、厨艺大赛、美食品尝、乡村新闻官推介清远食材等形式，推进“粤菜师傅”工程取得的成果。

据了解，清远积极推进“粤菜师傅”工程，目前，已建成清远市技师学院、连州技工学校两个省级“粤菜师傅”培训基地，清远市技师学院和广东华饮食品管理供应链管理有限公司两个省级“粤菜师傅”大师工作室，十个市级粤菜师傅乡村培训示范基地。

广东省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山认为，“粤菜师傅”工程与粤菜产业发展国际论坛相结合，更好带动了清远文化、旅游、农业等产业发展，成功搭建了促进粤菜产业发展的国际交流桥梁和平台，是清远市深入推进实施“粤菜师傅”工程的一项创新性举措，必将有助于打造粤菜文化品牌，促进粤菜产业兴旺发展，助力“粤菜师傅”走向世界。

据悉，今年以来，开展粤菜师傅各类培训3529人（含贫困劳动力1102人），带动创业就业近6000人。活动期间，依托广东碧桂园职业学院开设“粤菜师傅”贫困地区学院培训班，共举办“粤菜师傅”各类系列主题活动42场。

“举办2019清远首届粤菜师傅大会，旨在推动政府部门、职业院校与企业的深度合作，力求在‘粤菜师傅’人才培养、农业食材标准化生产、旅游产业结构优化等方面取得积极突破。”清远市市长黄喜忠在活动中说道。

清远市副市长邵军表示，本次活动和世界中餐协会合作，在清远省级职教城跟广东科贸职业学院签约办一个国际粤菜学院。目前广东省已经有几所高校落户职教城，希望职教城会成为培养粤菜师傅的重要基地。通过这个基地，将粤菜师傅、粤菜文化推向世界。国际粤菜学院会把一些实践带入课堂，邀请世界各国的厨师给学生授课，希望通过学习和交流，把粤菜推向国外。接下来清远市政府会搭建平台，让其他行业的企业与学校合作。目前职教城除了科贸学院外，还有建设学院、工程学院、交通学院、财贸学院等。

现场，广东科贸职业学院与世界中餐业联合会签订了《共同推进粤菜产业发展合作框架协议》。广东省人力资源和社会保障厅与清远市人民政府签订了《关于加强人力资源开发 破解城乡二元结构 促进城乡融合发展合作框架协议》。活动还发布了《经典粤菜清远鸡十种制作工艺规范》及《振兴粤菜发展倡议书》。世界中餐业联合会授予清远“国际美食旅游名城”称号，并在本次活动中进行授牌仪式。

千百年来，粤菜凭借其最具地域特色、最具丰富内涵的特质，发展成为我国四大菜系之一，广受食客青睐。本次活动由世界中餐业联合会、广东省人力资源和社会保障厅、清远市人民政府联合主办，来自27个国家和地区的粤菜大师、省相关部门领导、全省21个地级市以及清远各县（市、区）政府代表、乡村新闻官约450余名嘉宾参加开幕式。