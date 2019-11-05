南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育快讯

清远首届粤菜师傅大会举行　校企合作推进“粤菜师傅”人才培养

2019-11-05 11:27 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯 实施“粤菜师傅”工程，大力培养“粤菜师傅”人才。11月4日，2019清远首届粤菜师傅大会举行。会上，举行校企合作、招商引资等系列签约仪式，通过专家论坛、厨艺大赛、美食品尝、乡村新闻官推介清远食材等形式，推进“粤菜师傅”工程取得的成果。

　　据了解，清远积极推进“粤菜师傅”工程，目前，已建成清远市技师学院、连州技工学校两个省级“粤菜师傅”培训基地，清远市技师学院和广东华饮食品管理供应链管理有限公司两个省级“粤菜师傅”大师工作室，十个市级粤菜师傅乡村培训示范基地。

　　广东省人力资源和社会保障厅副厅长杨红山认为，“粤菜师傅”工程与粤菜产业发展国际论坛相结合，更好带动了清远文化、旅游、农业等产业发展，成功搭建了促进粤菜产业发展的国际交流桥梁和平台，是清远市深入推进实施“粤菜师傅”工程的一项创新性举措，必将有助于打造粤菜文化品牌，促进粤菜产业兴旺发展，助力“粤菜师傅”走向世界。

　　据悉，今年以来，开展粤菜师傅各类培训3529人（含贫困劳动力1102人），带动创业就业近6000人。活动期间，依托广东碧桂园职业学院开设“粤菜师傅”贫困地区学院培训班，共举办“粤菜师傅”各类系列主题活动42场。

　　“举办2019清远首届粤菜师傅大会，旨在推动政府部门、职业院校与企业的深度合作，力求在‘粤菜师傅’人才培养、农业食材标准化生产、旅游产业结构优化等方面取得积极突破。”清远市市长黄喜忠在活动中说道。

　　清远市副市长邵军表示，本次活动和世界中餐协会合作，在清远省级职教城跟广东科贸职业学院签约办一个国际粤菜学院。目前广东省已经有几所高校落户职教城，希望职教城会成为培养粤菜师傅的重要基地。通过这个基地，将粤菜师傅、粤菜文化推向世界。国际粤菜学院会把一些实践带入课堂，邀请世界各国的厨师给学生授课，希望通过学习和交流，把粤菜推向国外。接下来清远市政府会搭建平台，让其他行业的企业与学校合作。目前职教城除了科贸学院外，还有建设学院、工程学院、交通学院、财贸学院等。

　　现场，广东科贸职业学院与世界中餐业联合会签订了《共同推进粤菜产业发展合作框架协议》。广东省人力资源和社会保障厅与清远市人民政府签订了《关于加强人力资源开发 破解城乡二元结构 促进城乡融合发展合作框架协议》。活动还发布了《经典粤菜清远鸡十种制作工艺规范》及《振兴粤菜发展倡议书》。世界中餐业联合会授予清远“国际美食旅游名城”称号，并在本次活动中进行授牌仪式。

　　千百年来，粤菜凭借其最具地域特色、最具丰富内涵的特质，发展成为我国四大菜系之一，广受食客青睐。本次活动由世界中餐业联合会、广东省人力资源和社会保障厅、清远市人民政府联合主办，来自27个国家和地区的粤菜大师、省相关部门领导、全省21个地级市以及清远各县（市、区）政府代表、乡村新闻官约450余名嘉宾参加开幕式。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育快讯

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第20、21期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235