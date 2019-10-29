文化的力量，“网红院长”单霁翔分享故宫实践经验

近几年，故宫开展了2.5万场免费的教育活动。单霁翔坚信，这些活动能让孩子们成为热爱中华文化的一代人。

10月26日，由加速商学院、中商海外商学院联合主办的“文化的力量——让生活更美好”暨企业家A-EMBA诺曼底管理学院企业家专业硕士学位班开学典礼于广州市立白中心举行。故宫学院院长、故宫博物院前院长单霁翔亲临现场，围绕“文化的力量——让生活更美好”主题，分享故宫文化发展的实践经验和前瞻思考，现场有超过500名企业创始人、商业精英和文化界人士出席。此次典礼，也标志着加速商学院与中商海外商学院的深度合作，正式开启企业家A-EMBA诺曼底管理学院企业家专业硕士学位班。

加速商学院与中商海外商学院正式开启全面合作

“网红院长”单霁翔是600年前明朝永乐年间以来，第一位走完故宫9000间房的人。他发掘了明清帝皇们“萌萌哒”的一面，让他们的表情包火遍全网。主导拍摄《我在故宫修文物》等纪录片，刷爆豆瓣、哔哩哔哩等平台。故宫开发的故宫口红、睡衣等文创产品更成为了爆品……一系列的“神操作”，让古老的紫禁城成为最火红的文化IP。

2017年，故宫文创销售收入已经达到15亿元。但营利并非故宫博物院的最终目的。单霁翔认为：“过去我们从事文物保护，往往把文化遗产视为没有生命的东西，视为已经远离今天社会、失去原初功能的内容。但实际上，它们还应该重新回到社会生活中。不但可以有灿烂的过去，还应该有尊严的现在，可以健康地走向未来。”文化遗产资源能在多大程度上为现实生活做出贡献，才是最重要的。而在现实生活中，故宫做得最多的事情，就是关注孩子们的传统文化教育。

故宫销售所得的收入，除了用于学术研究外，都用于学校、社区的教育。近几年，故宫开展了2.5万场免费的教育活动。单霁翔坚信，这些活动能让孩子们成为热爱中华文化的一代人。

“年轻人喜欢什么，我们就给他们献上什么，”单霁翔院长本人幽默风趣，他也一直努力研究年轻人喜好和需求，而且网感十足。运用互联网传播，吸引青年一代参与到内容产业的生产中来，文博、文创事业才能真正走入人们的生活当中。

本次活动主办方加速商学院与中商海外商学院联动多家媒体为华南企业家、高管群体传递文化的力量。接下来，主办方将邀请更多知名学者、企业家、文化专家，共同打造华南企业家知识分享社区。