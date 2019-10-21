东江潮红色文化博览馆展出30年珍贵史料

近日，东江潮红色文化珠三角巡展启动暨东江潮红色文化博览馆开馆仪式在深圳龙岗举行。

南方网讯（记者/邹长森）近日，东江潮红色文化珠三角巡展启动暨东江潮红色文化博览馆开馆仪式在深圳龙岗举行。

据介绍，东江潮红色文化博览馆以保护红色资源、弘扬红色文化为主题，分布红色历史、英雄人物、深圳文物、红色雕塑等展区，通过馆藏的两千多件革命历史文物，从多个方面展示苦难辉煌的奋斗历程。收集展出的有反映1919年五四运动至1949年新中国成立这段不平凡历史的一批珍贵文物及史料，包括五四运动时期上海学生联合会内部发行的原版报纸、中国第一个公开宣传马克思主义的原版刊物《新青年》、红军手雷、抗战大刀等实物，展示了东江地区以及广东多个地方在革命战争年代有着披荆斩棘、顽强奋斗的光辉篇章，展示了中华各民族人民从觉醒到独立的红色革命探索奋斗历程。

东江潮红色文化博览馆馆长肖成洲致辞

广东省粤港澳合作促进会监事长、南方传媒集团原党委书记白玲致辞

广东工业大学教授周兵致辞

主办单位表示，在地处改革开放前沿的深圳龙岗展示红色历史文化，目的在于服务深圳社会主义先行示范区文化发展的综合需求，构建爱国主义教育和革命传统教育的精神殿堂，教育激励人民特别是青年一代，永远继承先辈的光荣传统，薪火相传，继往开来，为中华民族的伟大复兴不懈奋斗。据悉，在龙岗展期之后，还将在深圳地区的高校和珠三角城市群巡展，让红色历史文化在更广阔地域空间传播。

此次活动由广东省粤港澳合作促进会文化传播委员会、中国收藏家协会书报刊收藏委员会、深圳市收藏协会、深圳市东江潮红色文化博览会联合举办。主办单位负责人出席了活动仪式。